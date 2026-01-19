lunes 19 enero 2026
Adquiridas 50 nuevas ambulancias para el sistema de salud cubano (+Fotos)

Como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas, arribaron al país 50 nuevas ambulancias adquiridas por el ministerio de Salud Pública con recursos del presupuesto del Estado. Estos equipos se pondrán en servicio durante los próximos días, una vez concluyan las labores de puesta en marcha que realizan los especialistas y técnicos del proveedor, MCV Comercial S.A., de nuestro sistema del transporte.

Se trata de vehículos modernos, de acuerdo con estándares internacionales para este tipo de servicios, que cuentan con equipamiento básico y facilidades para la instalación de otros equipos de diagnóstico y reanimación.

Desde el punto de vista técnico, poseen una adecuada autonomía, son eficientes energéticamente y cuentan con el respaldo del servicio de mantenimiento que asegura su explotación.

Con la inserción de estos medios de transporte sanitario en el sistema de emergencias nacional, si bien todavía no se cubriría la totalidad de la demanda, se daría un paso más en beneficio de la salud de nuestro pueblo en la compleja situación actual.

Tomado del perfil de Eduardo Rodríguez Dávila

Ministro del Transporte de la República de Cuba.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
