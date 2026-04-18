sábado 18 abril 2026
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Declaración contra intervención militar en Cuba: propone México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso hoy una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, durante su discurso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

En el evento, que forma parte de la iniciativa Global Progressive Mobilisation (GPM) que se desarrolla en Barcelona, Sheinbaum defendió con vehemencia la independencia y soberanía de Cuba.«Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

Que el diálogo y la paz prevalezcan», recalcó en la cita en la que participan el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Uruguay, Yamadú Orsi, entre otros.

Al profundizar en la argumentación de su iniciativa, Sheinbaum recordó que México «ha sabido sostener sus principios incluso en soledad» y «alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio».

«Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena», sentenció.

Aprovechó para refrendar el orgullo que acompaña a algunos hitos de la historia mexicana, como la elección en 2024 de la primera mujer presidenta, y los principios constitucionales indeclinables de México en política exterior, hoy «están más vivos que nunca» en el escenario mundial.

«En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida», precisó al contrastar la necesidad, como ya se propuso en el G20, de «destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento”, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año».

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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