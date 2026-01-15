Rendirá Cuba honores a sus combatientes caídos en Venezuela

En la jornada de hoy jueves, llegaron a la Patria los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, el pasado 3 de enero.

Recibirán el primer homenaje póstumo en ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, al cierre del cual serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros, hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución.

Durante el trayecto, una representación del pueblo, concentrado a ambos lados de la vía, rendirá sentidos honores a los compatriotas caídos en el país sudamericano en cumplimiento del deber.

A partir de las 10:00 AM comenzará el acceso de la población a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales de los combatientes, para recibir el merecido tributo y las señales de respeto que se les dedicarán en el sitio.

El viernes 16 de enero, a las 07:30 AM, los habaneros se concentrarán en la Tribuna Antiimperialista José Martí para protagonizar allí el acto que dará inicio a la Marcha del Pueblo Combatiente, como momento de reafirmación del compromiso de los cubanos con la Patria y con la memoria de sus héroes.

A las 09:00 AM del propio viernes, se realizarán ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales, y posteriormente, en horas de la tarde, serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades; de igual manera, en todos los municipios del país se efectuarán actos de homenaje póstumo.

”¡Honor y Gloria!”; esa es la máxima que acompaña estas jornadas de consternación popular, profunda admiración y repudio por el brutal acto donde ofrendaron sus vidas aquellos que hoy regresan al abrazo de la Patria.