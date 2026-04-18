Destacan en congreso Anaic apoyo a Cuba desde círculos de toda Italia

Durante el XIV Congreso de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), con sede en Pescara, se abordarán hoy, en la segunda jornada del evento, las actividades que se desarrollan en más de 70 círculos de esa organización.

“Los círculos han sido y siguen siendo el motor de la actividad de la asociación, con el impulso de cientos de iniciativas políticas, solidarias y culturales”, destacó la víspera el presidente nacional de la Anaic, Marco Papacci, al realizar el balance del trabajo de apoyo a Cuba, en particular durante el último período.

Participan en la cita más de 100 delegados electos a nivel local, quienes representan a más de tres mil 500 miembros de esa organización, creada el 19 de abril de 1961 al calor del apoyo en Italia al pueblo cubano ante la invasión mercenaria en Playa Girón, donde se propinó la primera gran derrota al imperialismo norteamericano en América.

Papacci resaltó la labor realizada por sus predecesores al frente de la agrupación, entre ellos Arnaldo Cambiaghi, Roberto Foresti, Sergio Marinoni e Irma Dioli, a la vez que agradeció el respaldo de la actual secretaría nacional, que apoyó en tareas de dirección durante los últimos cuatro años, un equipo que se renueva en este congreso.

Se refirió a tres figuras que unen a los pueblos italiano y cubano: el partisano Gino Doné, único europeo que participó en el desembarco de Granma, así como Giovanni Ardizzone, asesinado en 1962 durante una manifestación en Milán en defensa de Cuba, y Fabio di Celmo, víctima del terrorismo contra la isla.

Resaltó que, a lo largo de sus 65 años, “la asociación ha reafirmado su papel central en la solidaridad con la Revolución Cubana, tanto en Italia como a nivel internacional” y también en apoyo a las causas de otros pueblos en lucha, “en particular Palestina y Venezuela”.

“Las campañas nacionales de solidaridad han sido sumamente positivas y representan uno de los resultados más importantes y reconocidos del periodo de cuatro años, motivo de orgullo para nosotros”, aseveró.

Destacó los innumerables proyectos solidarios, como las campañas de recaudación de fondos ante desastres ocurridos en la isla, así como aportes en el campo de la salud, con el envío a Cuba de medicamentos contra el cáncer pediátrico, heparina y marcapasos, además del apoyo al desarrollo por científicos cubanos de una vacuna contra el dengue.

Entre las iniciativas más recientes promovidas por la Anaic, se encuentra la campaña Energía para la Vida, para apoyar al sistema eléctrico cubano, copatrocinada por la Confederación General Italiana del Trabajo, la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, y la Asociación Cultural de Promoción Social (ARCI).

Esa asociación lanzó recientemente la convocatoria para una marcha nacional de apoyo a Cuba y en rechazó al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra ese país, la cual se realizó pasado 11 de abril en Roma con la participación de más de 10 mil personas, a la que se sumaron decenas de fuerzas políticas y sociales.

El desafío para los círculos de la Anaic, que este sábado presentan los resultados de sus acciones “no es simplemente ayudar a Cuba a resistir, sino seguir izando la bandera que, de generación en generación, ha representado la continuidad de los ideales de justicia social e igualdad”, agregó Papacci.