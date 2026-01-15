viernes 16 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Regresan como héroes, no como mártires

Picture of Joel Macías Rivas
Joel Macías Rivas

Los heridos ya están en la patria; los mártires los tendremos hoy. Ningún revolucionario, ningún patriota habría querido este regreso; no por falta de honor, sino porque el cubano no fue hecho para el martirio, fue hecho para la victoria.

El pasado 3 de enero, 32 combatientes cayeron en Venezuela cumpliendo lo que asumieron como un deber; no los movió la fatalidad, los sostuvo la convicción.

Pelearon con la dignidad aprendida de Maceo y de Fidel, con la certeza de que la rendición no forma parte de la ética del combatiente cubano: quien se alista lo hace sabiendo que el deber se cumple, incluso, cuando el precio puede ser tan alto.

Cumplieron, y 32 regresan envueltos en la bandera que defendieron más allá de la vida; su caída no es una derrota, es semilla.

Con dolor, pero también con respeto, los recibimos.

¡HONOR Y GLORIA!

Destacadas
Sábado del Libro en Santiago con MANERAS DE SOPLAR
Grupo Temporal de Trabajo, chequea acciones recuperativas en Santiago de Cuba
Combatir las drogas, un asunto de seguridad nacional en Cuba
Fidel asume su autodefensa en su alegato La Historia Me Absolverá
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios