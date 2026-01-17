Destacan autoridades marcha en tributo a los héroes caídos

Autoridades de Cuba destacaron en la red social X las ceremonias celebradas en todo el país como homenaje póstumo del pueblo a los 32 compatriotas caídos durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien encabezó la movilización en La Habana, señaló que los actos realizados en cada localidad del país confirmaron que a los combatientes caídos la patria los contempla orgullosa.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, resaltó que el pueblo ratificó también el compromiso con la Patria y la Revolución.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que en las concentraciones, el pueblo de Cuba «dijo alto y claro no a la agresión y a la amenaza, no a los intentos imperialistas de dividirnos y destruir la Revolución Cubana y el Socialismo».

Con participación de unos 500 mil cubanos, la marcha del pueblo combatiente en La Habana fue antesala de ceremonias similares en todas las provincias, como parte de la jornada de homenaje a los héroes, iniciada este jueves, con la llegada a la patria de sus restos mortales.

«Cuando parece que el mundo entierra hasta su última utopía, que el dinero y la tecnología están por encima de todos los sueños humanos, que la humanidad se cansa, justo en ese instante 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan en una fiera batalla hasta la última bala, hasta el último aliento», afirmó Díaz-Canel en la tribuna antimperialista, al abrir la multitudinaria marcha.

Más de 251 mil personas pasaron a rendir tributo a los héroes, en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ante sus restos mortales.

Antes, en el transcurso desde el aeropuerto internacional José Martí, también un mar de pueblo se reunió en la Avenida Rancho Boyeros para homenajearlos.

Los restos de los caídos fueron inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.

Los 32 combatientes cubanos cumplían misiones en representación de las FAR y el Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones homólogas del país sudamericano, y cayeron en la madrugada del 3 de enero, en enfrentamientos directos contra los atacantes o por los bombardeos a instalaciones.

El Presidente de la República de Cuba declaró dos días de Duelo Nacional, a partir de las 6:00 a.m. del pasado día 5 de enero hasta las 12 de noche del día 6 de enero.