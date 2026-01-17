sábado 17 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La mañana dejó huellas en la Ciudad Heroína de Santiago de Cuba, cuando miles de sus hijos rindieron homenaje a los hermanos que “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”.

Hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, acudieron civiles y militares, jóvenes, ancianos, trabajadores y estudiantes como prueba inequívoca de que los convocó la voluntad propia y el agradecimiento eterno a sus héroes caídos en la República Bolivariana de Venezuela ante la agresión yanqui.

Las palabras de la Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primera Secretaria en esta provincia, Beatriz Johnson, patentizaron el respaldo de la nación y la tierra indómita a los familiares de los héroes, y el compromiso con la memoria de los muertos.

Luego lágrimas y manos de padres, hijos y esposas sobre las urnas cubiertas con la bandera nacional, custodiadas por la guardia de honor, ocho familias fracturadas, sueños truncos y como aliciente, el honor y la gloria que legaron sus seres queridos.

Enviaron ofrendas florales el Líder al Frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los familiares y el Pueblo de Cuba.

Posteriormente desfiló el pueblo frente a sus héroes, cada cual rindió tributo como le inspiró la ocasión: con la marcialidad del saludo militar, la mano en el lado izquierdo del pecho, agitando una bandera cubana o venezolana.

Una vez más la respuesta de los habitantes de la ciudad hospitalaria, rebelde y heroica dio una lección a quienes dudan, demostraron que están dispuesto a defender Cuba, con determinación y hasta las últimas consecuencias.

Destacadas
China en alerta ante ola de frío y fuerte descenso de temperatura
Visita gubernamental a Contramaestre chequeó calidad de los servicios médicos
Sesionó IV Fórum por la Innovación en el Sistema Empresarial de la Industria Agroalimentaria
Celebran plenaria preparatoria para el Día de la Defensa en Palma Soriano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios