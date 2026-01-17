Santiago de Cuba acogió a sus héroes desde el corazón (+Fotos)

La mañana dejó huellas en la Ciudad Heroína de Santiago de Cuba, cuando miles de sus hijos rindieron homenaje a los hermanos que “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”.

Hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, acudieron civiles y militares, jóvenes, ancianos, trabajadores y estudiantes como prueba inequívoca de que los convocó la voluntad propia y el agradecimiento eterno a sus héroes caídos en la República Bolivariana de Venezuela ante la agresión yanqui.

Las palabras de la Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primera Secretaria en esta provincia, Beatriz Johnson, patentizaron el respaldo de la nación y la tierra indómita a los familiares de los héroes, y el compromiso con la memoria de los muertos.

Luego lágrimas y manos de padres, hijos y esposas sobre las urnas cubiertas con la bandera nacional, custodiadas por la guardia de honor, ocho familias fracturadas, sueños truncos y como aliciente, el honor y la gloria que legaron sus seres queridos.

Enviaron ofrendas florales el Líder al Frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los familiares y el Pueblo de Cuba.

Posteriormente desfiló el pueblo frente a sus héroes, cada cual rindió tributo como le inspiró la ocasión: con la marcialidad del saludo militar, la mano en el lado izquierdo del pecho, agitando una bandera cubana o venezolana.

Una vez más la respuesta de los habitantes de la ciudad hospitalaria, rebelde y heroica dio una lección a quienes dudan, demostraron que están dispuesto a defender Cuba, con determinación y hasta las últimas consecuencias.