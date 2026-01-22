Artex Santiago de Cuba desarrolla su Asamblea de Balance Anual

La empresa Artex de Santiago de Cuba desarrolla su Asamblea de Balance Anual. Un espacio destinado a evaluar el desarrollo de los trabajos realizados durante el año anterior y a trazar proyecciones para este período que inicia.

Durante el encuentro se analizaron los principales logros y desafíos enfrentados por la entidad, así como las estrategias encaminadas a fortalecer la gestión cultural y económica en el territorio.

En el Balance se reconoció el desempeño de varias instituciones que han contribuido de manera sostenida al desarrollo cultural en la provincia. Entre ellas: Paradiso, el Patio Artex, el Centro Cultural Chan Chan y la Pista Pacho Alonso.

La Asamblea concluyó con un momento de estímulo y reconocimiento en el que fueron premiados los mejores cuadros y trabajadores de Artex, como muestra del valor que la entidad concede al esfuerzo, la entrega y el sentido de pertenencia colectivo.