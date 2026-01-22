jueves 22 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Artex Santiago de Cuba desarrolla su Asamblea de Balance Anual

Picture of Alfredo Castañeda Ascanio
Alfredo Castañeda Ascanio

La empresa Artex de Santiago de Cuba desarrolla su Asamblea de Balance Anual. Un espacio destinado a evaluar el desarrollo de los trabajos realizados durante el año anterior y a trazar proyecciones para este período que inicia.

Durante el encuentro se analizaron los principales logros y desafíos enfrentados por la entidad, así como las estrategias encaminadas a fortalecer la gestión cultural y económica en el territorio.

En el Balance se reconoció el desempeño de varias instituciones que han contribuido de manera sostenida al desarrollo cultural en la provincia. Entre ellas: Paradiso, el Patio Artex, el Centro Cultural Chan Chan y la Pista Pacho Alonso.

La Asamblea concluyó con un momento de estímulo y reconocimiento en el que fueron premiados los mejores cuadros y trabajadores de Artex, como muestra del valor que la entidad concede al esfuerzo, la entrega y el sentido de pertenencia colectivo.

Destacadas
Artex Santiago de Cuba desarrolla su Asamblea de Balance Anual
Impacto del bloqueo en la industria alimentaria  (+Fotos)
Reafirma vínculo entre historia y cultura taller de pensamiento martiano (+Fotos)
Más allá de la justificación, el peso del bloqueo en la vida de los cubanos es real
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios