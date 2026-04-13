martes 14 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sangre solidaria en Santiago de Cuba: el pulso obrero que salva vidas (+Fotos)

Picture of Alfredo Castañeda Ascanio
Alfredo Castañeda Ascanio

En la antesala del Primero de Mayo, el silencio concentrado de una aguja se impuso al bullicio sindical en el centro Don Pancho. Allí no hubo consignas, sino un gesto más íntimo y universal: decenas de trabajadores extendieron el brazo para una jornada masiva y voluntaria de donación de sangre, un saludo a la fecha del proletariado mundial.

Convocados por sus respectivos sindicatos, acudieron empleados del turismo, batas blancas de la salud, maestros, entrenadores deportivos y dependientes del comercio.

No fueron los únicos. La cita solidaria sumó también a miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), tejiendo una red de brazos anónimos unidos por un mismo propósito: robustecer las reservas de los bancos de sangre provinciales.

Bajo la supervisión médica de rigor, cada voluntario pasó el chequeo previo. Solo así, con la certeza del bienestar propio y ajeno, se completó la extracción de las unidades que en las próximas horas iniciarán su viaje silencioso hacia los quirófanos de hospitales y las urgencias de los policlínicos santiagueros.

Donar sangre es un acto que carece de la épica de las tribunas, pero sostiene la épica de la vida.

Es el reconocimiento tácito de que el sistema de salud —y la frágil condición humana— se apuntala también con la generosidad medular de quienes entienden que prolongar una vida ajena es, quizá, la forma más honesta de celebrar la propia.

Destacadas
UNEAC y Cátedra Fidel Castro. Fuentes De Arte, Historia y Compromiso.
Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela
Información del Gobierno Revolucionario
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios