Sangre solidaria en Santiago de Cuba: el pulso obrero que salva vidas (+Fotos)

En la antesala del Primero de Mayo, el silencio concentrado de una aguja se impuso al bullicio sindical en el centro Don Pancho. Allí no hubo consignas, sino un gesto más íntimo y universal: decenas de trabajadores extendieron el brazo para una jornada masiva y voluntaria de donación de sangre, un saludo a la fecha del proletariado mundial.

Convocados por sus respectivos sindicatos, acudieron empleados del turismo, batas blancas de la salud, maestros, entrenadores deportivos y dependientes del comercio.

No fueron los únicos. La cita solidaria sumó también a miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), tejiendo una red de brazos anónimos unidos por un mismo propósito: robustecer las reservas de los bancos de sangre provinciales.

Bajo la supervisión médica de rigor, cada voluntario pasó el chequeo previo. Solo así, con la certeza del bienestar propio y ajeno, se completó la extracción de las unidades que en las próximas horas iniciarán su viaje silencioso hacia los quirófanos de hospitales y las urgencias de los policlínicos santiagueros.

Donar sangre es un acto que carece de la épica de las tribunas, pero sostiene la épica de la vida.

Es el reconocimiento tácito de que el sistema de salud —y la frágil condición humana— se apuntala también con la generosidad medular de quienes entienden que prolongar una vida ajena es, quizá, la forma más honesta de celebrar la propia.