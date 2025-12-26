viernes 26 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sesionó Consejo Provincial del Poder popular en Santiago de Cuba

Picture of Alfredo Castañeda Ascanio
Alfredo Castañeda Ascanio

En Santiago de Cuba se realizó la sesión Ordinaria del Consejo Provincial del Poder popular, presidida por el gobernador Manuel Falcón Hernández, con la participación de un grupo representativo de cuadros de dirección de la provincia.

Se abordaron temas estratégicos que marcarán el cierre del año y la planificación del 2026. 

 Entre los puntos centrales del orden del día destacaron, la aprobación del presupuesto para el próximo año, la implementación de las indicaciones para las actividades de cierre de 2025, la atención a los problemas de salud y fortalecimiento de la atención primaria, y la recuperación del sistema electroenergético, 

Desde el Consejo Provincial del Poder Popular, se ratifica la voluntad de continuar trabajando por el bienestar del pueblo y el desarrollo sostenible de la provincia.

Destacadas
Realiza Santiago de Cuba balance económico del 2025
Visitan Ministro de la Construcción René Mesa Villafañe y Viceministra de Industrias Yamilin González el municipio Songo-La Maya
El viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Juan Torres Naranjo, realiza visita de trabajo  Santiago de Cuba
Chequea Viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca programa de Agricultura en Contramaestre
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios