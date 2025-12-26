Sesionó Consejo Provincial del Poder popular en Santiago de Cuba

En Santiago de Cuba se realizó la sesión Ordinaria del Consejo Provincial del Poder popular, presidida por el gobernador Manuel Falcón Hernández, con la participación de un grupo representativo de cuadros de dirección de la provincia.

Se abordaron temas estratégicos que marcarán el cierre del año y la planificación del 2026.

Entre los puntos centrales del orden del día destacaron, la aprobación del presupuesto para el próximo año, la implementación de las indicaciones para las actividades de cierre de 2025, la atención a los problemas de salud y fortalecimiento de la atención primaria, y la recuperación del sistema electroenergético,

Desde el Consejo Provincial del Poder Popular, se ratifica la voluntad de continuar trabajando por el bienestar del pueblo y el desarrollo sostenible de la provincia.