Electo nuevo Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (+Cobertura Especial)

Los más de mil 500 delegados que asisten al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) eligieron hoy al nuevo Comité Central, compuesto por 200 integrantes de los cuales 180 son miembros titulares

Hanoi- Los más de mil 500 delegados que asisten al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) eligieron hoy al nuevo Comité Central, compuesto por 200 integrantes de los cuales 180 son miembros titulares.

La nota resumen de la jornada de este jueves, difundida por el portal del electrónico del PCV, precisa que el trascendental foro partidista «continuó sus trabajos durante todo el día para debatir e implementar asuntos relacionados con el personal del XIV Comité Central del Partido».

El Informe del XIII Comité Central del Partido sobre el trabajo del personal para la conformación de este XIV órgano de dirección fue presentado por el miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Organización Central, Le Minh Hung.

El Congreso discutió y votó para aprobar que el número de miembros del XIV Comité Central sea de 200 camaradas, incluidos 180 miembros titulares y 20 suplentes, y los delegados trabajaron en grupos sobre la nominación de candidatos y para estudiar documentos y archivos de personal.

De acuerdo con la información, el Presidium del Congreso escuchó los informes de los jefes de delegaciones sobre los resultados de las discusiones acerca del Informe sobre el trabajo del personal del XIV Comité Central, las candidaturas, nominaciones y casos de retiro de la lista de candidatos.

Con posterioridad se eligió el Comité de Escrutinio de Votos, encargado de dirigir el proceso electoral, se procedió al registro de los sufragios, a la proclamación de los resultados y a la aprobación de quienes fueron elegidos para integrar el nuevo Comité Central.

Según precisó la propia fuente, en la jornada matutina de este viernes, último día de trabajo del XIV Congreso del PCV, el Comité Central electo celebrará su primera reunión, mientras los delegados tendrán receso. La sesión de clausura se realizará en horas de la tarde.

En recientes declaraciones a la prensa el subdirector del Comité Permanente del Departamento de Organización Central, Hoang Dang Quang, subrayó la importancia del trabajo de personal, un tema debatido con amplitud en el 13,14 y 15 Plenos del Comité Central del decimotercer mandato.

«Se puede afirmar que el trabajo del personal del XIV Comité Central del Partido Comunista de Vietnam fue meticuloso, serio, cauteloso, exhaustivo, científico y conforme a las normas, pero con gran decisión.», dijo.

Además, enfatizó, simultáneamente cumplió con las necesidades inmediatas de racionalizar la estructura organizativa y demostró una visión estratégica, al formar un equipo de altos funcionarios partidistas con las cualidades, capacidades y prestigio suficientes para liderar al país hacia un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era.

El XIV Comité Central, puntualizó Dang Quang, debe ser un colectivo limpio, fuerte y verdaderamente unido, con un alto consenso en voluntad y acción, firme en el objetivo de la independencia nacional, el socialismo y la línea de reforma del Partido, y estrechamente vinculado al pueblo.