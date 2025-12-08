Regresa el Torneo Clausura 2025

El evento se retoma en la ciudad de La Habana con la participación de los seis equipos. Santiago de Cuba va de líder con cuatro unidades, en segundo lugar La Habana, Las Tunas y Cienfuegos con 3 unidades, 5to Guantánamo con dos y cierra la tabla Villa Clara con uno.

El evento se jugará en La POLAR y definirá el mejor elenco de la segunda parte del más universal en la isla en la 108 Liga Nacional.

Los Diablos Rojos se han mantenido entrenando y bajo las órdenes de Leonardo Herrera pueden dejar una mejor impresión que el Torneo Apertura.

Los indómitos le ganaron 3 x 2 a los capitalinos y empataron a 3 con los del Guaso.