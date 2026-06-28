Inauguran el «Verano con mi gente» y Festival Deportivo Escolar en Santiago de Cuba (+Fotos)

Con un festival deportivo y cultural se inaugura el verano se 2026 en la Alameda de Santiago de Cuba con la presencia de los participantes en el evento deportivo escolar de la Ciudad Héroe.

Con una fiesta dedicada a los más pequeños, Santiago de Cuba dio la bienvenida al verano 2026 en La Alameda, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, fue el escenario elegido para la inauguración oficial de la temporada estival y el Festival deportivo escolar del INDER.

El Festival Deportivo Escolar de la Ciudad Héroe marcó el inicio de las actividades, con la participación de cientos de niños y jóvenes atletas, quienes llenaron de energía y entusiasmo cada rincón de la Alameda y durante quince días demostrarnos sus habilidades en 33 disciplinas.

La cultura no podía faltar en esta jornada. El grupo «Mágica Alegría», de la Casa de Cultura Josué País, robó el corazón del público con su carisma y talento, demostrando que el arte infantil sigue vivo y fuerte en Santiago.

Y el ballet folclórico infantil «Pasión de Tradición» puso el sello cubano a la celebración, con bailes que evocan nuestras raíces y mantienen viva la herencia cultural de la nación.

Con las palabras de Yesenia Acuña Borrero, primera secretaria de la UJC en Santiago de Cuba se inaugura el programa «Verano con mi gente», una iniciativa que durante los próximos meses ofrecerá opciones recreativas, deportivas y culturales para todas las edades.

La antorcha, símbolo de los eventos multideportivos, fue portada por Luis Tissert Gloria del Béisbol quien la entrega a la joven Maria Lourdes Pérez del balonmano, demostración de futuro en el país.

El compromiso de los participantes fue leído por Evenescer Fernández Vaillant campeón nacional de Esgrima en 2025 y participante en el Festival deportivo.

La alegría de los niños fue, sin dudas, la mejor carta de presentación para un verano que promete ser inolvidable en la Ciudad Héroe.