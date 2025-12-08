lunes 08 diciembre 2025
Premian 14 obras en Santamareare 2025 en Villa Clara

Un total de 14 obras resultaron galardonadas hoy durante el cierre de la edición 41 del Premio Santamareare, celebrado en el villaclareño municipio de Caibarién y donde compitieron 80 propuestas procedentes de 10 provincias cubanas.

   El Gran Premio en la categoría de Televisión recayó en el documental Cuando las ondas irrumpieron en el aire, del realizador Ardelio Parrado, quien declaró vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que este reconocimiento constituye un estímulo para continuar explorando la memoria histórica del medio audiovisual en Cuba.

   En la modalidad de Radio, los jurados otorgaron el lauro a la Mejor Actriz a Yolepsis González Reyes por El eslabón perdido, mientras que Ángel Luis Martínez ganó en actuación masculina y también guion por la obra Escombros, según reportó CMHW, emisora provincial en la central geografía.

   El premio a la Musicalización fue para Enmanuel Yanes, el de Dirección de Dramatizados para Jorge Luis Cruz por El eslabón de una cadena rota y el de Realización de Sonido para Alien Fernández por Días de triunfo, informó el medio.

   Se concedieron, además, distinciones especiales: el premio Caridad Martínez in Memoriam a la actriz Yolepsis González Reyes, la distinción Agesta in Memoriam al artista Ángel Luis Martínez y un reconocimiento del Comité Organizador a la familia Luberta-Martínez, recibido por Albertico, hijo del icónico matrimonio.

   En Televisión, también fueron galardonados María Karla Recio en Guion por Te doy mi voz, César Irigoyen en Dirección por el podcast Proyecto Yoytu, Rosalía Arnáez en Locución por la serie Siempre la Fornés, y Jorge Luis Frías en Fotografía por la ficción El reverso de la moneda; esta última obra también mereció premios por la actuación y edición, respectivamente, de Yordanka Ariosa y Orestes Martínez.

   Por otra parte, la sucursal de Artex en Villa Clara entregó, de manos de su gerente general Jorge Luis Santana Porto, premios colaterales como parte del festejo por el Santamareare 2025, y ofreció un recorrido a los participantes por algunas de las dependencias del territorio con mayor aceptación debido a la calidad y la diversificación de sus ofertas, dentro de las que destacan el bar Corona y la tienda mixta Aurora.

   Al concluir la ceremonia, Yuzaima Cardona, directora general de la Radio cubana, felicitó a los participantes en un certamen que, según sus palabras, marca una pauta en el quehacer radiofónico y audiovisual del país y se erige como referente para los artistas de ambos medios.

