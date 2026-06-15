Entrega Universidad de Oriente título de Doctora Honoris Causa a  Omara Durand Elías

La Universidad de Oriente a pedido de la Facultad de Cultura Física entrega el título de Doctora Honoris Causa a la multimedallista paralímpica Omara Durand Elías en acto celebrado este domingo en el Teatro Universitario, con la presencia de Raúl Fornés Valenciano, Vicepresidente primero del INDER y Diana Sedal Yanes, Rectora de la Universidad de Oriente.

Durante el acto la Decana de la Facultad de Cultura Física, escuela donde se graduó la reconocida, ofreció las palabras de inicio del acto y un resumen de las causas para nominar a Durand Elías para el título que recibe. Seguidamente Elsie María López Arias, Secretaria General de la Universidad de Oriente hizo lectura de la resolución correspondiente a la entrega del Título de Doctora Honoris Causa en Ciencias del Deporte.

Omara Durand visiblemente emocionada agradeció a sus entrenadores en la base, a su familia y todo el que contribuyó con su formación y resultados.

Nacida en Santiago de Cuba el 26 de noviembre de 1991, desde muy pequeña se vinculó al mundo deportivo y en 2007 ingresa en la preselección nacional. Medallista 11 veces en Paralímpicos desde Pekín 2008 hasta París 2024. Un breve resumen que no hace justicia total a la mujer santiaguera que recibe con solo 34 años un premio que llega justo cuando se retira de las pistas como corredora para continuar su labor desde la enseñanza y la guía del futuro.

Innumerables méritos acompañan el palmarés de Omara Durand como ser Heroína del Trabajo, Mejor Atleta de Cuba en 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023.

La corredora fue elegida el pasado 9 de mayo Presidenta del Comité Paralímpico Cubano, cargo ocupado por primera vez por una mujer dados sus resultados extraordinarios internacionales con sus 11 medallas paralímpicas.