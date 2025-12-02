martes 02 diciembre 2025
NOTA INFORMATIVA No. 9 DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE EL HURACÁN MELISSA

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

1 de diciembre de 2025, 19:00 horas

Teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado en los territorios impactados por el huracán Melissa, ha permitido la rehabilitación de los servicios vitales en gran parte de ellos, se decidió pasar a la normalidad las provincias de Holguín, Granma y Guantánamo.

La provincia de Santiago de Cuba, continuará desarrollando las acciones de recuperación bajo la dirección del Consejo de Defensa Provincial y sus consejos de defensa municipales y de zonas.

Las provincias que pasaron a la normalidad continuarán las acciones de reconstrucción con las estructuras de la administración, los organismos locales y la participación de la población.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas
durante los preparativos, respuesta y recuperación de este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

