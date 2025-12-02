martes 02 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Otorgan Sede Nacional de Acto por el Día del Constructor a Ciego de Ávila

Picture of Jeniffer Cebreco Cuenca
Jeniffer Cebreco Cuenca
Periodista

La Sede Nacional del Acto por el Día del Constructor, a celebrarse el próximo 5 de diciembre, fue oficialmente otorgada a la provincia Ciego de Ávila. En el encuentro, Misael Rodríguez Llanes, Secretario Nacional del Sindicato de la Construcción y Ricardo Carbajo Chelala, Viceministro del Ministerio de Construcción destacaron la importancia de la fecha como homenaje a los trabajadores del sector, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social del país.

En este contexto, Lázaro Mantilla Díaz, jefe del Programa de Vivienda de la Empresa de Construcción y Montaje (ECM) de Ciego de Ávila, expresó la satisfacción de los trabajadores de la provincia Ciego de Ávila, subrayando que los avances en el asfaltado de viales y la reparación de instituciones sociales constituyen un reflejo tangible de los resultados alcanzados. Señaló que estas acciones no solo mejoran la infraestructura, sino que también evidencian el compromiso de los constructores avileños con el bienestar de la población y el desarrollo integral del territorio.

El anuncio se realizó desde Santiago de Cuba, donde también se dio a conocer que las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus fueron seleccionadas como destacadas en el cumplimiento de sus planes y en la calidad de las obras ejecutadas, reconocimiento que refuerza el compromiso de los constructores con el progreso nacional.

Destacadas
NOTA INFORMATIVA No. 9 DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE EL HURACÁN MELISSA
Visitan máximas autoridades de Santiago de Cuba instituciones educativas
Presidente de Cuba llega a China para actividades conmemorativas
La Habana honra el legado de los CDR con bandera de aniversario
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios