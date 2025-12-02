Otorgan Sede Nacional de Acto por el Día del Constructor a Ciego de Ávila

La Sede Nacional del Acto por el Día del Constructor, a celebrarse el próximo 5 de diciembre, fue oficialmente otorgada a la provincia Ciego de Ávila. En el encuentro, Misael Rodríguez Llanes, Secretario Nacional del Sindicato de la Construcción y Ricardo Carbajo Chelala, Viceministro del Ministerio de Construcción destacaron la importancia de la fecha como homenaje a los trabajadores del sector, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social del país.

En este contexto, Lázaro Mantilla Díaz, jefe del Programa de Vivienda de la Empresa de Construcción y Montaje (ECM) de Ciego de Ávila, expresó la satisfacción de los trabajadores de la provincia Ciego de Ávila, subrayando que los avances en el asfaltado de viales y la reparación de instituciones sociales constituyen un reflejo tangible de los resultados alcanzados. Señaló que estas acciones no solo mejoran la infraestructura, sino que también evidencian el compromiso de los constructores avileños con el bienestar de la población y el desarrollo integral del territorio.

El anuncio se realizó desde Santiago de Cuba, donde también se dio a conocer que las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus fueron seleccionadas como destacadas en el cumplimiento de sus planes y en la calidad de las obras ejecutadas, reconocimiento que refuerza el compromiso de los constructores con el progreso nacional.