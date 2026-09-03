El mapa vivo de la Universidad: un recorrido entre aulas, patrimonio y futuro (+Fotos)

Con información de la Universidad de Oriente.

No fue una visita protocolar. Fue un diálogo a pie de obra, de pasillo y de pupitre. La Rectora de la Universidad de Oriente, Diana Sedal Yanes, y el Vicerrector Primero, Freider Lescaille Santana, recorrieron hoy la sede Antonio Maceo con una libreta invisible: la de escuchar, preguntar y reconocer el pulso cotidiano de la comunidad universitaria.

El periplo comenzó donde la historia se encuentra con la creación. Frente al conjunto patrimonial de la Alma Mater, Sedal Yanes se detuvo a conversar con los estudiantes de Arquitectura que trazaban sus miradas sobre los muros centenarios.

No ocultó su emoción al ver que las inquietudes juveniles no quedan en croquis ni en sueños, sino que se convierten en obras tangibles que devuelven vida al entorno.

Luego, en las facultades de Ciencias Naturales, Derecho y Economía, el diálogo se hizo más íntimo y práctico. Profesores, alumnos y personal de apoyo compartieron con las autoridades los desafíos que moldean el día a día: la nivelación del inglés como puente al mundo, el fortalecimiento de la telepresencialidad para que nadie quede atrás en su propio ritmo, y la reconversión de espacios que se abren paso entre lo viejo y lo nuevo.

También se habló de la formación dual, ese engranaje que une el saber académico con la experiencia en centros laborales y organismos del territorio, como un pacto silencioso entre la universidad y su entorno.

La Rectora, con tono sereno pero firme, invitó a vivir el espíritu universitario con la misma intensidad que la alegría, y a administrar el tiempo como el bien más preciado para forjar las habilidades propias de cada especialidad. Sus palabras resonaron al cierre:

«Ser universitario es una elección de vida», y pidió a los estudiantes mantener el vínculo cercano con sus colectivos pedagógicos ante cualquier eventualidad. No hubo advertencia, sino una promesa: toda iniciativa innovadora encontrará siempre las puertas abiertas.

El recorrido terminó, pero las voces siguieron vibrando en los pasillos. Porque una universidad que camina junto a sus estudiantes no solo construye conocimiento, sino que siembra confianza. Y hoy, en Oriente, ese surco se vio fértil.