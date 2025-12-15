lunes 15 diciembre 2025
Diablos Rojos se quedan en plata

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

Con goles de Yancarlos Iglesias y Didier Reinoso, La Habana derrotó 2×1 a Santiago de Cuba y es el campeón del «Torneo Clausura 2025» de la Liga Nacional de Fútbol.

Los indómitos abrieron ganando con diana de Rigual Herrera pero no pudieron sostener en la cancha la ventaja mínima. Debemos destacar la mejora considerable en la tabla con respecto al Apertura 2025 y la demostración de calidad en el evento.

Por su parte Guantánamo consiguió la medalla de bronce al vencer en penales 3×2 a Villa Clara. El encuentro había finalizado sin goles en el tiempo reglamentario.

Los premios individuales del «Torneo Clausura» de la 108 Liga Nacional de Fútbol fueron para:

Mejor Árbitro: @adrian_lage_oficial (Hab)
Mejor Asistente: Alejandro Sese (Hab)
Mejor Jugador: Rey Antunez (Hab)
Líder Goleador: Randy Valier (Gtm)
Mejor Portero: Carlos Palomino (Hab)
Mejor Entrenador: Lázaro Rodríguez (Hab)
Mejor Sede: La Habana

