En el Día del trabajador de la cultura, el homenaje

Gabriela Suárez Villoch

En conmemoración al Día Nacional del Trabajador de la Cultura se realiza en Santiago de Cuba un homenaje en honor a la transcendencia de Raúl Gómez García, el poeta de la generación del centenario.

Además también se entregó una ofrenda floral a grandes representantes de la cultura e historia cubana como son Perucho Figueredo, Compay Segundo y la figura del Comandante Fidel Castro Ruz.

El acto tuvo lugar en el Cementerio Santa Ifigenia con la participación de Yunieski Cintra Vázquez secretaria provincial del sindicato de la cultura, Eliécer Lora Martínez, jefe del departamento ideológico del Partido en Santiago de Cuba y otros miembros del sindicato de este sector.

Este homenaje no solo recordó el legado del joven poeta y mártir Raúl Gómez García, sino que también entrelazó la lucha independentista, la riqueza artística de nuestro país y la obra revolucionaria.

