Diablos Rojos a por el título del Torneo Clausura

En la última fecha de la etapa clasificatoria el equipo de fútbol de Santiago de Cuba goleó a Cienfuegos 5×0 y certificó su presencia en la final por el título. Acumula 10 puntos y se coloca segundo en la tabla.

Anotaron por los rojos: Leandro Trujillo 23′, Cristian Rolando León 45′, Brayan Salmón 47′ Miguel Ceballos 78′ y Ruslan Batista 81′ (refuerzo de Granma). Es doblemente satisfactorio tener a Batista en la nómina, pues con 42 años de edad ha marcado en terrenos insulares 116 anotaciones.

La Habana quedó primero en la clasificación con 12 unidades al ganar 1 x 0 a Villa Clara (7) que discutirá bronce. La diana de los azules la anotó el refuerzo de la Isla de la Juventud Yoandir Puga uno de los veteranos con 37 años y más de 100 goles anotados.

Y en el primer duelo del jueves Guantánamo fue mejor que Las Tunas 3×0, lo que deja los Guerreros como rivales del Expreso del Centro por el bronce.

El domingo 14 a primera hora: Guantánamo vs.Villa Clara por el bronce. A segunda hora: La Habana vs. Santiago de Cuba por el título.

En 2023 los dirigidos por Leonardo Herrera alcanzaron el Título del Clausura y de la Súper Copa. Otra generación obtuvo 3 títulos consecutivos 2017, 2018 y 2019. Los nuevos van por hacer historia en un deporte con palmarés en la tierra oriental.