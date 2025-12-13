sábado 13 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Diablos Rojos a por el título del Torneo Clausura

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

En la última fecha de la etapa clasificatoria el equipo de fútbol de Santiago de Cuba goleó a Cienfuegos 5×0 y certificó su presencia en la final por el título. Acumula 10 puntos y se coloca segundo en la tabla.

Anotaron por los rojos: Leandro Trujillo 23′, Cristian Rolando León 45′, Brayan Salmón 47′ Miguel Ceballos 78′ y Ruslan Batista 81′ (refuerzo de Granma). Es doblemente satisfactorio tener a Batista en la nómina, pues con 42 años de edad ha marcado en terrenos insulares 116 anotaciones.

La Habana quedó primero en la clasificación con 12 unidades al ganar 1 x 0 a Villa Clara (7) que discutirá bronce. La diana de los azules la anotó el refuerzo de la Isla de la Juventud Yoandir Puga uno de los veteranos con 37 años y más de 100 goles anotados.

Y en el primer duelo del jueves Guantánamo fue mejor que Las Tunas 3×0, lo que deja los Guerreros como rivales del Expreso del Centro por el bronce.

El domingo 14 a primera hora: Guantánamo vs.Villa Clara por el bronce. A segunda hora: La Habana vs. Santiago de Cuba por el título.

En 2023 los dirigidos por Leonardo Herrera alcanzaron el Título del Clausura y de la Súper Copa. Otra generación obtuvo 3 títulos consecutivos 2017, 2018 y 2019. Los nuevos van por hacer historia en un deporte con palmarés en la tierra oriental.

Destacadas
Sesiona hoy el XI Pleno del Comité Central del PCC
Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba (+Fotos)
Actualizan sobre la distribución de productos de la canasta familiar normada en Santiago de Cuba
Inauguran oficialmente parque solar fotovoltaico en Ciego de Ávila
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios