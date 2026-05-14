Denuncia Presidente cubano el impacto del bloqueo en el agravamiento de la situación energética en el país

«La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días. Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 000 MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno», señaló este miércoles, en su cuenta en x, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario cubano precisó que ese dramático agravamiento tiene una única causa: «el genocida bloqueo energético al que EE. UU. somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible».

Al respecto, apuntó que este miércoles, por ejemplo, lo que se dejó de generar en Cuba por indisponibilidad de combustibles, provocado por ese cerco criminal, ascendió a 1 100 MW.

«La mejor demostración de lo que afirmamos está en el sensible mejoramiento del servicio en el mes de abril. La entrada a puerto cubano de un solo buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse», destacó.

De igual modo recordó que en días recientes, medios estadounidenses que sirven a la agenda belicosa de agencias federales de ese país, mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano, y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno. «Han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que ee. uu. ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido.

«Admiten con ello que la crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética».

En resumen –precisó Díaz-Canel–, lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo.

«Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución».

Por eso adoptaron una orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible a Cuba y otra que persigue y penaliza a quienes comercien o inviertan en la Isla. Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno, afirmó el Presidente.

En tal sentido, rememoró cómo la flexibilización de algunas medidas del bloqueo hace pocos años evidenció, sin ninguna duda, cuánto pueden beneficiarse los pueblos de Cuba y EE. UU., las relaciones comerciales entre ambos países y el desarrollo económico y social de nuestra nación, de no existir esta draconiana política.

«A ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba y mienten o desinforman deliberada y cínicamente sobre la realidad cubana, mientras exigen más asfixia y amenazas sobre nuestro pueblo», añadió.

«Nuestra respuesta sigue siendo la misma: dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones, seguiremos resistiendo y creando convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos», sentenció Díaz-Canel.