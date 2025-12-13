Orfeón Santiago celebra 65 años de fundado

El emblemático Orfeón Santiago, fundado en 1960 por el maestro Electo Silva Gaínza, celebró sus 65 años de creado con un concierto especial en la Sala Dolores, en homenaje al Día del Trabajador de la Cultura y a la reciente declaratoria del son como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La jornada contó con la presencia de Raulicer Hierrezuelo, Director provincial de Cultura, y Odexa Fuentes, Coordinadora del Gobierno en Santiago de Cuba, quienes resaltaron la trascendencia de la agrupación coral como símbolo de identidad y tradición musical.

El concierto reverenció más de seis décadas de entrega artística, en las que varias generaciones de cantores han honrado el legado de Silva Gaínza y han llevado la música coral cubana a escenarios nacionales e internacionales. Para la ocasión fueron reconocidos integrantes y colaboradores que han acompañado la trayectoria del coro.

En entrevista concedida, la actual directora del Orfeón Santiago, Sonia Ivette García Colombat, expresó: Este aniversario es un compromiso con la historia y con el futuro. El Orfeón ha sido escuela, familia y espacio de creación para muchos artistas, y nuestra misión es mantener viva esa tradición con nuevas generaciones de cantores.

Añadió que el repertorio escogido para la velada incluyó obras emblemáticas del movimiento coral cubano y piezas dedicadas al son, como muestra de respeto a la reciente declaratoria de la UNESCO.

El Orfeón Santiago, considerado una de las agrupaciones corales más prestigiosas del país, continúa siendo referente de excelencia artística y de defensa de la cultura nacional.