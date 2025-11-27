Venezuela: Ministro de Defensa rinde homenaje a Aviación Bolivariana

El ministro para la Defensa general en jefe Vladimir Padrino rememoró hoy dos acontecimientos de la historia de Venezuela que, a su juicio, todavía estremecen la memoria histórica del pueblo venezolano.

En mensaje divulgado, el alto mando militar evocó los sucesos del 27 de noviembre de 1992 cuando “en acto de dignidad y valentía, un grupo de insurgentes paladines de la otrora Fuerza Aérea Venezolana, desplegaron aeronaves libertarias para enfrentar a un régimen político neoliberal moralmente corrompido”.

Significó que este acontecimiento, de hace 33 años, constituyó punto de partida para refundar lo que actualmente es un “egregio componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de carácter humanista, antiimperialista y revolucionario”.

Evocó, asimismo, “la determinación e intrepidez” de quienes hace más de un siglo iniciaron el vuelo magistral de la Aviación Militar en el país. Padrino destacó que la Aviación Militar Bolivariana se distinguió desde entonces por la capacidad para “asumir grandes desafíos, renovar metas y superar enormes dificultades en cumplimiento de sus tareas constitucionales”.

El titular de Defensa afirmó que esta ha venido adecuando instalaciones operativas y modernizando sus sistemas de armas, “mostrándose cada vez más potente, moderna, equipada y versátil”.

Reconoció que la mayor fortaleza la representa el heroísmo de los profesionales de sus hangares, siempre dispuestos a resguardar la integridad territorial, y de manera particular, “al asumir la vanguardia de la Defensa Integral de la Nación ante el actual y más peligroso asedio del imperialismo norteamericano”.

También exaltó “el ingenio, lealtad y mística de los técnicos aeronáuticos” que, sobreponiéndose a las nefastas consecuencias de un bloqueo económico criminal, lograron mantener operativas nuestras aeronaves.

A 105º años de la creación de la Aviación Militar Bolivariana y de los sucesos del 27 de noviembre, Padrino transmitió efusivas felicitaciones a las “Damas y Caballeros del Aire, quienes fieles al Proyecto Bolivariano, y en perfecta fusión popular-militar-policial, surcan en la inmensidad del cielo soberano para defenderlo”.

En su mensaje realizó un reconocimiento especial al Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez, que “con humildad, brillantez e incuestionable liderazgo, comanda acertadamente a los adalides del cielo, enalteciendo con sus acciones el canto de esta virtuosa organización”.

El canciller venezolano, Yván Gil, en su cuenta de Telegram ponderó que la Aviación Militar Bolivariana se erige hoy como “símbolo de resistencia antiimperialista, paz y defensa, manteniéndose firme ante provocaciones”.