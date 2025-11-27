jueves 27 noviembre 2025
Chequea Díaz-Canel marcha de las acciones de recuperación de servicios e infraestructuras afectadas por el Huracán Melissa en Santiago de Cuba

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

Cuando falta apenas días para cumplir un mes del paso del Huracán Melissa por tierras santiagueras, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió sobre el alcance actual de las acciones de recuperación de conjunto con miembros del equipo ministerial, autoridades políticas y gubernamentales del territorio, directivos nacionales y con los integrantes de los subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa Provincial.

En su quinta visita al territorio en la presente etapa constató avance de los acuerdos asociados al estudio del Proyecto de Ejecución de presa de Baconao, eliminación paulatina de zonas de silencio, siembra de productos agrícolas, los trabajos de recuperación de puentes y accesos a comunidades incomunicadas unido al proceso de entrega de recursos, sobre lo cual se demanda mayor operatividad.

El Jefe de Estado conoció además sobre la activación de las rutas de transportación intermunicipal y próximo reinicio de operaciones del tren Nacional, acciones de saneamiento, distribución de recursos, sobre la ligera disminución de los síndromes febriles a pesar me mantener el Canal endémico, el servicio eléctrico ha sido restablecido en un 83 por ciento, quedando pendiente un total de cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y seis clientes y al igual que la telefonía móvil y fija está pactada su recuperación para el período de las próximas dos semanas, quedando pendientes trabajos en zonas del Plan Turquino.

Análisis aparte fue la situación actual del abasto de agua con ciclos alargados en comunidades indómitas y se demanda mayor aprovechamiento de capacidades no explotadas, así como los trabajos que se realizan en la Planta Potabilizadora de Quintero, pactada su terminación para marzo del 2026, logrando los 2400 litros por segundo de entrega.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional instó también a fortalecer el quehacer intersectorial para la resolución de cada problemática y lograr mayor alcance de los servicios a la población.

