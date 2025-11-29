Potencia Villa Clara innovación tecnológica en sector de la salud

El sector de la salud en Villa Clara desarrolla actualmente más de una docena de innovaciones tecnológicas, varias de las cuales se asocian a la ejecución de ensayos clínicos y posicionan al territorio como el segundo de mayor volumen en estas investigaciones a nivel nacional, solo superado por La Habana.

Irene Delgado Carvajal, paciente oncológica del municipio de Ranchuelo, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que gracias a estas alternativas la atención médica, aunque enfrenta limitaciones, sortea con profesionalismo las dificultades económicas y garantiza el acceso gratuito del pueblo a servicios que en otras latitudes resultan inalcanzables.

En estos momentos destaca el tratamiento del lupus eritematoso sistémico mediante un novel inmunosupresor aplicado ya a más de 40 pacientes y con el que se ha generado un ahorro superior a los 16 mil dólares por concepto de sustitución de importaciones, confirmó Yisel González Madariaga, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Dirección Provincial de Salud Pública en la provincia.

Gonzalez Madariaga señaló que se trata de una enfermedad autoinmunitaria crónica que provoca que las defensas del organismo ataquen por error los tejidos sanos, provocando inflamación y daño en articulaciones, piel, riñones y otros órganos.

Precisó que en esta central geografía también se ensaya el producto farmacéutico Jusvinza, utilizado para tratar padecimientos caracterizados por una respuesta inflamatoria exacerbada, así como otros dirigidos al cáncer colorrectal, el alzheimer (con una incidencia superior a los 160 mil pacientes en Cuba), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC y la esclerosis múltiple.

Asimismo, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en alianza con instituciones sanitarias, implementa desde principios de año sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico temprano de patologías complejas.

Entre esos sistemas destaca una plataforma de análisis de neuroimágenes para identificar trastornos del espectro autista mediante resonancia magnética, y otro dedicado a la detección de nódulos pulmonares —lesiones que pueden derivar en cáncer—, en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, explicó Marlén Pérez Díaz, profesora titular del Departamento de Automática de la casa de altos estudios.

Estas tecnologías, dijo, no sustituyen al médico, pero amplían sus capacidades para realizar diagnósticos certeros al identificar patrones invisibles al ojo humano.

La doctora Leydi Saraí Rodríguez Hernández, directora del sector en Villa Clara, enfatizó que estos logros responden a la integración entre los escenarios docente, científico y asistencial, lo que permite sustentar los servicios médicos.

Tres tecnologías médicas desarrolladas en el territorio compiten actualmente a nivel nacional por sus excelentes resultados en la práctica clínica, demostrando la capacidad de los profesionales del patio para crear soluciones desde la resistencia creativa, aseguró.

El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba incide directamente en el sector sanitario cubano al impedir el acceso a tecnologías médicas avanzadas, piezas de repuesto y reactivos indispensable; a pesar de estas limitaciones, Villa Clara mantiene su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, fortaleciendo la formación de profesionales y la implementación de proyectos que benefician a toda la población.

En consecuencia, el Polo Científico Productivo de la región incorpora sistemáticamente estas innovaciones sanitarias a su cartera de proyectos, priorizando aquellas con mayor impacto en la calidad de la atención a la población y las que tributan a la producción de alimentos.