Cuba supera obstáculos y refina petróleo 100 % nacional: un respiro en medio de la asfixia

Con información de José Yaser Central Soler.

En un contexto de bloqueo recrudecido y escasez crónica de combustible, la Mayor de las Antillas ha logrado un avance silencioso pero significativo.

La Unión Cuba Petróleo (CUPET) confirmó la segunda prueba exitosa de refinación de crudo totalmente cubano en la refinería “Hermanos Díaz”, en Santiago de Cuba.

Fueron procesadas alrededor de 20 mil toneladas de petróleo extraído en el occidente del país.El ensayo, impulsado por la necesidad de sortear las limitaciones impuestas por el cerco estadounidense, permitió obtener productos estratégicos: nafta solvente —utilizada para inyectar en yacimientos—, aerodiesel, fuel oil y fondos atmosféricos.

Estos últimos ya se evalúan para la generación termoeléctrica y la industria del níquel en la región oriental.Cada gota de crudo nacional es un alivio parcial ante la crisis energética que vive la isla, aunque aún insuficiente.

La producción propia apenas cubre menos del 35 % de la demanda total, estimada en unos 68 mil barriles diarios.

Mientras, CUPET avanza en fase piloto con un proceso de termoconversión que podría reducir gradualmente la importación de nafta solvente y acercar al país a una mayor autonomía refinadora.

Persiste, sin embargo, la dependencia externa. Para sostener el transporte y la generación eléctrica, Cuba aún necesita importar volúmenes considerables de hidrocarburos.

No lejana queda la época en que Venezuela, mediante Petrocaribe, llegó a suministrar más de 100 mil barriles diarios. Hoy, cada paso autóctono cuenta como una victoria pausada pero real.