La ciudad que se vistió de verde olivo

Santiago de Cuba, 30 de noviembre de 1956. Aún no amanecía cuando la ciudad comenzó a sentir el pulso acelerado de la historia. Ese día, decenas de jóvenes del Movimiento 26 de Julio, liderados por Frank País García, llevaron a cabo el alzamiento armado que marcaría uno de los capítulos más audaces y decisivos de la lucha revolucionaria cubana.

Cuba vivía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, un régimen marcado por la censura, la persecución política y el uso de la violencia institucionalizada. La oposición crecía en las calles, en los pasillos universitarios y en la clandestinidad, donde el Movimiento 26 de Julio organizaba acciones para apoyar el inminente arribo del yate Granma, con Fidel Castro y los expedicionarios que regresarían para reiniciar la lucha armada.

Según la estrategia trazada, Santiago de Cuba debía convertirse en un foco de rebelión que distrajera a las fuerzas de la tiranía, facilitando el desembarco del Granma por la costa oriental.

En la madrugada del 30 de noviembre, pintadas en verde olivo aparecieron en muros y fachadas de la ciudad, mientras los grupos de acción se distribuían por puntos claves. La señal la dio Frank País, quien con solo 22 años ya era jefe nacional de acción y sabotaje del M-26-7.

Vestidos de verde olivo por primera vez un símbolo que luego identificaría a la Revolución, los combatientes llevaban consigo armas cortas, escopetas y una enorme determinación.

Los grupos insurrectos actuaron de manera coordinada:

1- Ocupación del cuartel de la policía marítima

2- Enfrentamientos en la Estación de Policía de Santiago

3- Corte de líneas telefónicas

4- Sabotajes a instituciones vinculadas al régimen

5-Toma de posiciones en puntos estratégicos del centro de la ciudad

Uno de los hechos más recordados fue la acción comandada por Tony Alomá, quien cayó en combate durante el asalto a la Policía Marítima, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la jornada.

Batista reaccionó con violencia. Tropas gubernamentales sitiaron varios barrios, arrestaron a decenas de jóvenes y desplegaron un aparato represivo que incluyó torturas y asesinatos. Las calles de Santiago vivieron horas de tensión y heroísmo, donde la población ofreció apoyo a los insurgentes con comida, refugio e información.

Aunque el alzamiento no logró tomar completamente los objetivos militares previstos (en parte debido al retraso del Granma) el impacto político y social fue inmenso.

El 30 de noviembre demostró que el régimen no era invulnerable y confirmó que un sector amplio del pueblo estaba dispuesto a arriesgar la vida por la libertad. El alzamiento permitió además: mantener ocupadas fuerzas militares en la ciudad, crear un clima de expectativa revolucionaria, impulsar la organización clandestina y convertir a Santiago de Cuba en la futura “Capital de la Revolución”.

Aquel día, la ciudad se convirtió en un escenario de valentía juvenil y compromiso cívico. Frank País, poco después asesinado en 1957, dejó un ejemplo de liderazgo precoz y determinación que aún conmueve a generaciones.

Cada 30 de noviembre, Santiago de Cuba recuerda a sus mártires y revive la memoria de una acción que, más que un hecho militar, fue un acto de fe en el futuro de la nación. El verde olivo que vistieron aquellos jóvenes se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza.

El alzamiento del 30 de noviembre permanece como un recordatorio de que la historia de Cuba también se escribe desde la juventud, desde las calles, y desde la decisión colectiva de cambiar un destino.