Evaluó Díaz-Canel estrategia para abasto de agua en La Habana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, comprobó este miércoles en el terreno la implementación del programa integral adoptado por la dirección del país para enfrentar la compleja situación del suministro de agua a la población de la capital, precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

Como parte de la agenda de seguimiento semanal, el Jefe de Estado visitó el Sistema Cuenca Sur, que abastece a más del 30 por ciento de los habitantes de La Habana, y recibió una caracterización del sistema junto al programa de trabajo para asegurar el abasto.

En el recorrido estuvo acompañado por Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra; y Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas.

Al analizar la estrategia integral, Díaz-Canel declaró que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, en particular el energético, impide la estabilidad en el suministro eléctrico a los sistemas de abasto, lo que agrava la situación en la capital y en el resto del país.

Recordó que el programa integral tuvo una primera construcción la semana pasada en Paso Seco, y posteriormente se evaluaron transformaciones en el sistema empresarial de Recursos Hidráulicos, hasta presentar una estrategia más completa para La Habana.

El Presidente explicó que los sistemas de abasto requieren entre diez y 12 horas de estabilidad energética para funcionar, condición que hoy no se logra, lo que obliga a reinventar la gestión del suministro de agua. La estrategia prevé combinar energía del Sistema Eléctrico Nacional con generación distribuida y fuentes renovables, inversiones que permitirán garantizar el abasto incluso en medio de apagones prolongados.

Díaz-Canel adelantó que los primeros impactos se verán a finales de septiembre en dos o tres sistemas principales de la provincia, y en octubre se consolidarán otras fuentes, con vistas a cerrar el año con variantes sostenibles apoyadas en energías renovables.

Subrayó que la política integral se compartirá con el resto de las provincias, para que cada territorio implemente las ideas según sus condiciones, aunque algunas problemáticas deberán atenderse desde el nivel nacional.

Yosvany Rubí Bazail, director general de la Empresa Aguas de La Habana, informó que Cuenca Sur abastece a más de 336 mil habitantes de los municipios Plaza, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros, y detalló el programa de inversiones y mantenimiento para recuperar equipos de bombeo, suprimir fugas y rehabilitar infraestructuras.

El plan incluye acciones tecnológicas y de infraestructura, así como inversiones para garantizar estabilidad eléctrica mediante redes, generación distribuida y fuentes renovables.