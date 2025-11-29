Prohíben en Honduras espectáculos públicos por elecciones generales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó hoy a la ciudadanía sobre la prohibición de espectáculos públicos y el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con motivo de las elecciones generales de mañana domingo.

En un comunicado, el ente rector de los procesos electorales en esta nación centroamericana recordó que esas regulaciones, de estricto cumplimiento, entraron en vigor este sábado 29 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 1 de diciembre a las seis de la tarde, hora local.

Tanto la celebración de espectáculos como la llamada ley seca (venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas) se aplican en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar un ambiente de tranquilidad, orden y seguridad durante el ejercicio del voto en los comicios, subrayó.

Ambas disposiciones, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley Electoral de Honduras, son parte de las medidas para evitar alteraciones de orden público y promover un desarrollo pacífico del proceso electoral, remarcó el CNE.

Advirtió que “cualquier persona que infrinja lo dispuesto en este comunicado será sancionada con multas que van de cuatro a 10 salarios mínimos, conforme lo establece la legislación”.

Más de 6,5 millones de hondureños -de una población de 10 millones- están convocados a elegir este 30 de noviembre, en una sola vuelta, al nuevo presidente (a), tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 al Parlamento Centroamericano.