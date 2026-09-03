jueves 03 septiembre 2026
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Condecorado coordinador de ONU en Cuba con Medalla de la Amistad

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Francisco Pichón, coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, recibió este miércoles la Medalla de la Amistad mediante Decreto Presidencial No. 1279, del 31 de agosto de 2026, en reconocimiento a su labor en apoyo al pueblo cubano y a la cooperación internacional.

La distinción, según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, fue entregada por Óscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, como muestra del aprecio por la contribución del sistema de Naciones Unidas en Cuba.

En el acto, Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, destacó la seriedad y compromiso del funcionario en función de los objetivos nacionales y prioridades de desarrollo, así como su sensibilidad para movilizar recursos frente a la contingencia energética y los impactos del huracán Melissa.

Rodríguez Camejo agradeció además la denuncia sistemática de Pichón contra la política de bloqueo económico, comercial y financiero, que calificó de inhumana e ilegal, y resaltó su entrega en la búsqueda de soluciones para disminuir el efecto de esas medidas coercitivas unilaterales.

Pichón expresó su agradecimiento por el reconocimiento y el apoyo recibido de las autoridades cubanas en el cumplimiento de sus funciones.

A la ceremonia asistieron miembros del Consejo de Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, directivos de la Cancillería, representantes del Equipo país de Naciones Unidas en Cuba y de la sociedad civil.

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