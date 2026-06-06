sábado 06 junio 2026
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Delegación bolivariana recorre Museo 26 de Julio

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

En un gesto de hermandad y solidaridad que fortalece los lazos históricos entre Cuba y Venezuela, el Museo Histórico 26 de Julio tuvo el honor de recibir una distinguida delegación encabezada por el compañero Reinaldo Segovia, Ministro Consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, y el General de Brigada Luis Bustamante.

La visita se vio enriquecida con la presencia de los integrantes de la dotación del Buque Escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de Venezuela, cuya llegada a la isla representa un símbolo de la unidad y el compromiso revolucionario que une a ambas naciones.

Los marinos venezolanos, jóvenes representantes de la Patria de Bolívar, recorrieron las instalaciones del museo, adentrándose en la rica historia de la gesta cubana del 26 de Julio y profundizando en el legado de nuestros héroes.

Esta jornada no solo reafirma la histórica amistad y cooperación bilateral, sino que también subraya la importancia de la memoria histórica como pilar fundamental para las nuevas generaciones de revolucionarios.

La visita fue una emotiva muestra del respeto y admiración mutua, consolidando el espíritu de integración y camaradería entre los pueblos de Cuba y Venezuela.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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