Candidatos presidenciales chilenos alistan primer cara a cara

Los dos candidatos a la presidencia de Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, se alistan hoy para un debate esta semana, cuando participarán en el foro social organizado por la fundación Hogar de Cristo.

Este será el primer cara cara entre Jara, abanderada de los partidos de izquierda, socialdemócratas y progresistas más la Democracia Cristiana, y Kast, la carta del ultraderechista Partido Republicano, apoyado por el Nacional Libertario y la derecha tradicional.

El encuentro, previsto para el jueves, es auspiciado también por Radio Cooperativa y tiene como objetivo conocer sus propuestas para enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad.

Ambos aspirantes, quienes se medirán en el repechaje el próximo 14 de diciembre, tienen dos visiones diferentes de país.

“Nuestra candidata es reconocida no sólo por su trayectoria, por ser subsecretaria y ministra, sino también por haber logrado avanzar en la jornada laboral de 40 horas semanales, la reforma de pensiones y en tener la coalición más grande conocida en la historia desde la vuelta a la democracia”.

Así lo declaró la máxima representante del Frente Amplio, Constanza Martínez.

Mientras el postulado por el Partido Republicano señaló que en su programa de gobierno hay tres ejes, 33 medidas y la principal es recuperar la seguridad de Chile, para lo cual plantea la mano dura contra la delincuencia y la migración.

Kast, quien aboga por construir megacárceles como las de El Salvador, se reunió aquí este lunes con el ministro de Seguridad de ese país, Gustavo Villatoro.

En la primera vuelta de las elecciones del 16 de noviembre Kast quedó en segundo lugar, con 23,92 por ciento de los votos; mientras que Jara obtuvo 26,85, pero las encuestas publicadas antes y después de los comicios pronostican que el primero se impondrá en el balotaje.