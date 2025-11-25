martes 25 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Imagen y ejemplo que perduran

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
A Fidel lo han querido sacar por muchas vías de la historia. Unas veces por la fuerza, con más de 600 intentos fallidos para asesinarlo; otras queriendo rescribir la historia misma o intentando mancillar su nombre. Pero cuando el ejemplo se alza como las palmas, es estéril cualquier intento contra una vida que dejó a su paso amor y entrega incondicionales. Fidel sigue, y seguirá siendo inspiración para muchos en Cuba y en todas partes
Foto: Archivo Granma
La visión de Fidel sobre los procesos económicos estuvo matizada por su contacto estrecho con la vida productiva del país. Foto: Archivo de Granma
El 6 de enero de 1959 Fidel llegó con la Caravana de la Libertad a Cienfuegos y en el Ayuntamiento se reunió con el pueblo. Foto: Tomada del libro Caravana de la Libertad Carav ana de la Libertad

Destacadas
Imagen y ejemplo que perduran

Imagen y ejemplo que perduran

25 noviembre, 2025
Fallece destacado actor del teatro, la Radio y la TV
Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución
En el centenario de Fidel, ¿qué hacer?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios