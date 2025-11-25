Imagen y ejemplo que perduran

A Fidel lo han querido sacar por muchas vías de la historia. Unas veces por la fuerza, con más de 600 intentos fallidos para asesinarlo; otras queriendo rescribir la historia misma o intentando mancillar su nombre. Pero cuando el ejemplo se alza como las palmas, es estéril cualquier intento contra una vida que dejó a su paso amor y entrega incondicionales. Fidel sigue, y seguirá siendo inspiración para muchos en Cuba y en todas partes