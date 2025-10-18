Toman posesión de sus cargos jueces de Santiago de Cuba

Texto y Foto Naylet Hernández Blanc

En ceremonia solemne celebrada en el Salón de los Vitrales, de esta ciudad, tomaron posesión oficial de sus cargos nuevos jueces profesionales en Santiago de Cuba, reafirmando su compromiso de impartir justicia en nombre del pueblo, conforme a la Constitución Socialista y la legislación vigente.

La conmemoración del aniversario 72 del alegato de autodefensa La Historia me absolverá, pronunciado por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, tras los sucesos del Moncada en 1953, fecha especial para Cuba, constituye para el Sistema de Tribunales Populares un momento significativo, al coincidir con la investidura de los profesionales, este jueves, con la hermosa misión de administrar justicia.

Yunaida Laborde, vicepresidenta del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba y una de las juezas honrada con la toga que la acredita oficialmente en posesión de su cargo, destacó el valor de asumir esta responsabilidad en un día histórico para la Patria.

Subrayó que, con el legado de Fidel, se fortalece el compromiso de impartir una justicia con calidad y celeridad, siempre bajo los principios de la Constitución de la República y respetando los derechos consagrados tanto en la Carta Magna como en las normativas vigentes en el país.

El acto conmemorativo por el aniversario 72 de La Historia me absolverá estuvo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, y Manuel Falcón Hernández, gobernador de la provincia, también participaron Esther Lilia González Ríos, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Roselia Reina Batle, presidenta de la Sala Militar de la institución homónima, y otros invitados.

Durante la ceremonia, que también conmemoró el aniversario 42 de la constitución de los Órganos Militares de Justicia, fueron reconocidos cinco jueces por su actitud ejemplar y excelentes resultados en el desempeño profesional, con la distinción Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en tanto el Gobierno del territorio indómito otorgó un reconocimiento especial a los Tribunales Militares.

La jornada solemne se inscribe dentro de las actividades por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y constituye uno de los momentos más importantes para reafirmar el compromiso de hacer cada vez mejor la justicia social en beneficio del pueblo y la sociedad.