sábado 18 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un solo corazón en dos trincheras

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En tribuna por Venezuela se entregó un libro con las firmas de más de 4 300 000 cubanos, encabezadas por la del líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz

Autor: Demetrio Villaurrutia 

Más de 50 000 personas asistieron al acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el amanecer de este viernes, frente a la estatua ecuestre de El Libertador Simón Bolívar, en La Habana, en rechazo a las crecientes presiones y amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra esa nación.

Encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la manifestación estuvo una delegación venezolana liderada por Pedro Infante, vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

También asistieron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buró Político, junto a dirigentes del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

El Presidente entregó a Infante un cuadro y un libro de firmas, encabezadas por la del líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, resultado del respaldo, en centros laborales, estudiantiles y comunidades, a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

En las palabras centrales, Morales Ojeda afirmó que las más de 4 300 000 rúbricas son símbolo de la unidad latinoamericana y caribeña. «Reciban ustedes estas firmas como la más grande y elocuente muestra de amor que se puede ofrecer a una nación hermana», aseveró.

Además, confirmó el invariable apoyo del Partido y el Gobierno cubanos al presidente Nicolás Maduro. «Somos una sola trinchera, un solo corazón en dos pueblos».

Como heroico, noble y solidario, Pedro Infante definió al pueblo de Cuba, y transmitió la gratitud de Maduro y de millones de venezolanos. «Agradezco al pueblo cubano por su solidaridad y firmeza», dijo, y aseveró que tanto Cuba como Venezuela son dos naciones de paz, víctimas del terrorismo del imperialismo de Estados Unidos.

Comentó también que «Cuba es un símbolo moral, de dignidad y de lucha frente al imperialismo, la prueba de que sí se puede vencer y vivir con dignidad».

Destacadas
Un solo corazón en dos trincheras
Revierte estrategia empresa agroindustrial América Libre en polos productivos de Contramaestre
Temas de interés para ganaderos sanluiseros en plenaria municipal
La Revolución Cubana está de pie y luchando
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios