Un solo corazón en dos trincheras

Autor: Demetrio Villaurrutia

Más de 50 000 personas asistieron al acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el amanecer de este viernes, frente a la estatua ecuestre de El Libertador Simón Bolívar, en La Habana, en rechazo a las crecientes presiones y amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra esa nación.

Encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la manifestación estuvo una delegación venezolana liderada por Pedro Infante, vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

También asistieron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buró Político, junto a dirigentes del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

El Presidente entregó a Infante un cuadro y un libro de firmas, encabezadas por la del líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, resultado del respaldo, en centros laborales, estudiantiles y comunidades, a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

En las palabras centrales, Morales Ojeda afirmó que las más de 4 300 000 rúbricas son símbolo de la unidad latinoamericana y caribeña. «Reciban ustedes estas firmas como la más grande y elocuente muestra de amor que se puede ofrecer a una nación hermana», aseveró.

Además, confirmó el invariable apoyo del Partido y el Gobierno cubanos al presidente Nicolás Maduro. «Somos una sola trinchera, un solo corazón en dos pueblos».

Como heroico, noble y solidario, Pedro Infante definió al pueblo de Cuba, y transmitió la gratitud de Maduro y de millones de venezolanos. «Agradezco al pueblo cubano por su solidaridad y firmeza», dijo, y aseveró que tanto Cuba como Venezuela son dos naciones de paz, víctimas del terrorismo del imperialismo de Estados Unidos.

Comentó también que «Cuba es un símbolo moral, de dignidad y de lucha frente al imperialismo, la prueba de que sí se puede vencer y vivir con dignidad».