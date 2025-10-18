sábado 18 octubre 2025
Chequea Grupo Temporal de trabajo acciones en los municipios

Picture of Leticia Creach Andreu
Leticia Creach Andreu

Fotos Autora

El Grupo Temporal de Trabajo presidido por la Miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido, Beatriz Johnson Urrutia chequeó este viernes la evolución del cuadro higiénico sanitario en los municipios y las medidas que se toman desde las instituciones sanitarias y del hogar para erradicar la proliferación de las arbovirosis.

El encuentro fue propicio para comprobar las actividades culturales y gastronómicas que se preparan en el territorio en saludo a la jornada de la cultura cubana.

Desde ferias agropecuarias, intervenciones culturales en las comunidades hasta barriodebates se festejará la cubania de esta tierra santiaguera.

De igual manera se prestó especial atención al desarrollo y contribución a la cosecha cafetalera en las zonas de montaña.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
