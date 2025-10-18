Chequea Grupo Temporal de trabajo acciones en los municipios

Fotos Autora

El Grupo Temporal de Trabajo presidido por la Miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido, Beatriz Johnson Urrutia chequeó este viernes la evolución del cuadro higiénico sanitario en los municipios y las medidas que se toman desde las instituciones sanitarias y del hogar para erradicar la proliferación de las arbovirosis.

El encuentro fue propicio para comprobar las actividades culturales y gastronómicas que se preparan en el territorio en saludo a la jornada de la cultura cubana.

Desde ferias agropecuarias, intervenciones culturales en las comunidades hasta barriodebates se festejará la cubania de esta tierra santiaguera.

De igual manera se prestó especial atención al desarrollo y contribución a la cosecha cafetalera en las zonas de montaña.