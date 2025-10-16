Robot humanoide integra por primera vez un útero artificial

La corporación china Kaiwa Technology, con sede en Guangzhou, presentó el primer robot humanoide equipado con un útero artificial integrado en su abdomen.

El dispositivo, cuyo debut está previsto para 2026, desató un intenso debate sobre los dilemas éticos y sociales que plantea.

Por un lado, representa una esperanza tangible para quienes enfrentan problemas de infertilidad; por otro, cuestiona conceptos fundamentales como la maternidad, la autonomía reproductiva y el propio origen de la vida.

Máquina de nacimiento humanoide

La noticia llegó tras la presentación oficial durante la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Beijing, a cargo del investigador Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology y afiliado a la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Según el científico, esta innovación va más allá de una simple incubadora: se trata de un auténtico humanoide diseñado para interactuar con los seres humanos durante el proceso gestacional.

El núcleo de la creación reside en la tecnología de gestación artificial, donde el embrión se desarrolla en líquido amniótico sintético y recibe nutrientes a través de un sistema que imita las condiciones naturales del embarazo.

De acuerdo con el profesor Zhang, el sistema ya demostró su viabilidad en entornos de laboratorio, y ahora el reto consiste en integrarlo en una forma robótica plenamente funcional.

Qifeng prevé tener un prototipo operativo en un año. En cuanto a los aspectos regulatorios, afirmó que la empresa ya mantiene conversaciones con las autoridades de Guangdong y presentó propuestas dentro de las normativas en curso.

POR: AL MAYADEEEN ESPAÑOL