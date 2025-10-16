jueves 16 octubre 2025
Robot humanoide integra por primera vez un útero artificial

La corporación china Kaiwa Technology, con sede en Guangzhou, presentó el primer robot humanoide equipado con un útero artificial integrado en su abdomen.

El dispositivo, cuyo debut está previsto para 2026, desató un intenso debate sobre los dilemas éticos y sociales que plantea.

Por un lado, representa una esperanza tangible para quienes enfrentan problemas de infertilidad; por otro, cuestiona conceptos fundamentales como la maternidad, la autonomía reproductiva y el propio origen de la vida.

Máquina de nacimiento humanoide

La noticia llegó tras la presentación oficial durante la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Beijing, a cargo del investigador Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology y afiliado a la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Según el científico, esta innovación va más allá de una simple incubadora: se trata de un auténtico humanoide diseñado para interactuar con los seres humanos durante el proceso gestacional.

El núcleo de la creación reside en la tecnología de gestación artificial, donde el embrión se desarrolla en líquido amniótico sintético y recibe nutrientes a través de un sistema que imita las condiciones naturales del embarazo.

De acuerdo con el profesor Zhang, el sistema ya demostró su viabilidad en entornos de laboratorio, y ahora el reto consiste en integrarlo en una forma robótica plenamente funcional.

Qifeng prevé tener un prototipo operativo en un año. En cuanto a los aspectos regulatorios, afirmó que la empresa ya mantiene conversaciones con las autoridades de Guangdong y presentó propuestas dentro de las normativas en curso.

POR: AL MAYADEEEN ESPAÑOL

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
