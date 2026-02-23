Descubren células que suprimen dolor

Autor: Alma Plus online

Biólogos estadounidenses y europeos descubrieron que los hombres toleran bien el dolor crónico gracias a la presencia en su organismo de unas células inmunitarias especiales —los monocitos— que suprimen la actividad de losreceptores del dolor.

Hemos demostrado que las diferencias en la sensibilidad al dolor entre hombres y mujeres tienen una base claramente biológica, declaró el profesor asociado de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), Geoffrey LaMotte.

“En otras palabras, las mujeres no inventan el dolor ni son excesivamente delicadas; su mayor sensibilidad al dolor crónico está determinada por diferencias en el funcionamiento del sistema inmunitario”.

Células hacen la diferencia

Los científicos realizaron este descubrimiento al estudiar cómo el dolor crónico influye en el funcionamiento de las neuronas periféricas responsables de transmitir las señales de dolor.

Estas células poseen un conjunto de receptores que reconocen diversas moléculas señalizadoras relacionadas con la inflamación o con su supresión, indicó la agencia TASS.

Dependiendo de la combinación de estas moléculas, la actividad de dichas células aumenta o disminuye, lo que conduce al desarrollo del dolor crónico.

Una proteína traviesa

Hace varios años, los investigadores descubrieron que un papel clave en la supresión de estas sensaciones lo desempeña la proteína IL-10, una molécula señalizadora producida por ciertos tipos de monocitos.

Posteriormente, los biólogos comprobaron que la concentración de esta proteína difiere significativamente entre ratones machos y hembras, lo que llevó a los científicos a estudiar de manera exhaustiva la reacción de lasneuronas y del sistema inmunitario de ambos sexos ante el dolor crónico.

Las mediciones realizadas mostraron que en el organismo de los machos existe un grupo único de monocitos que se activa cuando aparecen focos de dolor crónico y comienza a producir la proteína IL-10.

La estimulación de su proliferación mediante testosterona condujo a una supresión más rápida del dolor crónico en las hembras, mientras que la inhibición de la actividad de estas células en los machos los hizo más vulnerables al dolor.

Una conclusión para diferenciar sexos

A partir de este hallazgo, los investigadores compararon las concentraciones de IL-10 y el nivel de actividad de las células que la producen en hombres y mujeres.

Estas mediciones confirmaron los resultados obtenidos en los experimentos con ratones, lo que abre la esperanza de crear terapias que ayuden tanto a hombres como a mujeres a suprimir más rápidamente la inflamación crónica mediante la estimulación de la actividad de los monocitos productores de IL-10, concluyeron los científicos.