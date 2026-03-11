miércoles 11 marzo 2026
¿Móviles para animales? Crean un dispositivo que promete conectar mascotas y dueños

¿Podrá su perro llamarle pronto por teléfono? Un ‘smartphone’ para mascotas permitirá ponerse en contacto con sus amigos peludos. Una empresa tecnológica de Singapur ha creado un dispositivo que se coloca en el cuerpo del animal y que, según asegura, permite que las mascotas se comuniquen con sus dueños.

El dispositivo, llamado PetPhone, se presentó en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona de la mano de la empresa uCloudlink.

Joel Macías Rivas
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
