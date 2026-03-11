¿Móviles para animales? Crean un dispositivo que promete conectar mascotas y dueños

¿Podrá su perro llamarle pronto por teléfono? Un ‘smartphone’ para mascotas permitirá ponerse en contacto con sus amigos peludos. Una empresa tecnológica de Singapur ha creado un dispositivo que se coloca en el cuerpo del animal y que, según asegura, permite que las mascotas se comuniquen con sus dueños.

El dispositivo, llamado PetPhone, se presentó en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona de la mano de la empresa uCloudlink.

