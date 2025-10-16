jueves 16 octubre 2025
Contribuye UJC de Contramaestre a la vinculación de los jóvenes a la vida laboral

Picture of Radio Grito de Baire
Radio Grito de Baire

Por Yadila Mesa Chacón

Jóvenes insertados a la vida laboral en Contramaestre

Insertar a los jóvenes del municipio en actividades docentes y productivas, figura como uno de los principales objetivos de trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Contramaestre. En este territorio, la atención a los jóvenes desvinculados del estudio y la vida laboral, se lleva a cabo teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de este grupo etario en la actualidad.

Esta es una labor de acompañamiento y orientación, dirigida al bienestar de la juventud dentro y fuera de la organización. Así aclaró Melisa Salinas Rodríguez, Secretaria en funciones de la UJC en el municipio:

“Nosotros trabajamos con estos jóvenes y les brindamos el apoyo y la asesoría que necesitan para encontrar un trabajo acorde a su exigencia, y que les resulte agradable. Los vinculamos a las ferias de empleo que se realizan en el territorio, y con el Ministerio de Trabajo, haciéndoles llegar la información de las plazas disponibles. Además del trabajo, pueden vincularse al Centro Universitario Municipal CUM, como una forma de ampliar sus horizontes educativos, y así poder acceder a puestos laborales con mayor remuneración y alcance”.

Salinas Rodríguez cometó también que actualmente el mayor desafío en cuanto al trabajo con la juventud, se encuentra en la esfera ideológica, bajo la idea de atraer a los jóvenes a la organización, así como a sus diferentes tareas y actividades.

“Es necesario llegar a cada unos de los jóvenes, y hacerlos sentir parte de la UJC, ya sean militantes o no. Hay que motivarles desde las redes sociales, y hacerles ver que representamos sus intereses. Nuestro mayor reto lo constituye lograr una interacción más directa con toda la juventud de Contramaestre”.

La participación activa de la juventud en actividades laborales dentro del municipio, supone un aporte significativo a la economía del territorio, así como a diferentes proyectos de desarrollo local e institucionales. En este sentido, el apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas como principal organización política de los más jóvenes, pretende arrojar resultados alentadores.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
