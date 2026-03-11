miércoles 11 marzo 2026
Reclama Cuba respeto a la igualdad soberana de los Estados

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, llamó a que en las relaciones internacionales prevalezcan el diálogo, la cooperación, el respeto a la igualdad soberana de los Estados.

El canciller cubano señaló que deben asumirse la solución pacífica de controversias y el compromiso con el multilateralismo, en lugar de la amenaza y el uso de la fuerza.

A través de su perfil oficial en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana instó a defender con firmeza el derecho inalienable a la libre determinación.

Asimismo, reclamó el derecho de cada pueblo a elegir su propio sistema político, económico, social y cultural, sin injerencias externas.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
