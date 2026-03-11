Reclama Cuba respeto a la igualdad soberana de los Estados

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, llamó a que en las relaciones internacionales prevalezcan el diálogo, la cooperación, el respeto a la igualdad soberana de los Estados.

El canciller cubano señaló que deben asumirse la solución pacífica de controversias y el compromiso con el multilateralismo, en lugar de la amenaza y el uso de la fuerza.

A través de su perfil oficial en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana instó a defender con firmeza el derecho inalienable a la libre determinación.

Asimismo, reclamó el derecho de cada pueblo a elegir su propio sistema político, económico, social y cultural, sin injerencias externas.