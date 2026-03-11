Exhibición de Neurótica Anónima, un triunfo de Cuba en España

La Habana.— El éxito alcanzado por la película Neurótica Anónima en el 29 Festival de Málaga, España, es otro de los triunfos de Cuba en la arena internacional, una conquista que enorgullece hoy a muchos en suelo caribeño.

La satisfacción de ver triunfar nuestro séptimo arte en la cita europea embarga también a su equipo de realización, integrado por Jorge Perugorría en calidad de director y co-guionista junto a la primera actriz Mirtha Ibarra, quien vuelve a compartir escenas con Joel Angelino.

¿Demasiado éxito el de los nuestros solo por decir la verdad en la conferencia de prensa en Málaga con un asunto tan sabido como que (Donald) Trump pretende y «está estrangulado a Cuba»?, escribió en su página en Facebook el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Alexis Triana.

“Rabian los verdaderos miserables acunados por Miami, tan rufianes como sus padrinos gringos”, añadió en su mensaje, acompañado de varios audiovisuales que reflejan la vibra vivida en conferencia de prensa y durante la presentación del filme.

Válido destacar la alegría de Mirtha Ibarra, quien impregnó maestría a historias que han marcado la memoria de muchos en Cuba y fuera de ella: La última cena (1976), Hasta cierto punto (1983), Adorables mentiras (1991) y Fresa y chocolate (1993) figuran entre ellas.

Estoy muy emocionada por el recibimiento que tuvo Neurótica Anónima, indicó la intérprete, aunque confesó hubo cierta incertidumbre y expectativas por tratarse de un público diferente al nuestro.

La película gustó, y ello se pudo apreciar en un auditorio que aplaudió de pie durante varios minutos, dijo la actriz en una entrevista.

Además, recordó cuando exhibió en España la obra de teatro de igual nombre, hace alrededor de 10 años, “y que venga ahora a presentar la película con Perugorría como director es extraordinario y un sueño cumplido”.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, la primera actriz cubana dijo que el filme aborda dos temas fundamentales: el maltrato a la mujer y el rescate del cine como sala.

Quisimos homenajear a Juan Carlos Tabío (1943-2021), creador de Plaff o Demasiado miedo a la vida (1988), por ello lo titulamos Neurótica Anónima o Sin miedo a la vida, destacó en aquella oportunidad.

Basada en la obra teatral homónima escrita e interpretada por Ibarra, la producción está colmada de guiños cinematográficos y su personaje se ve siempre como protagonista, pues vive fuera de la realidad: en el cine.