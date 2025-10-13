lunes 13 octubre 2025
Más de 10 mil desaparecidos bajo los escombros en Gaza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Ramala, 13 oct.— El portavoz de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmoud Basal, estimó hoy que más de 10 mil cadáveres están enterrados bajo los escombros del territorio como resultado de dos años de ataques israelíes.

Nuestros socorristas tienen dificultades para evacuar los cuerpos debido a la falta de equipo, en especial maquinaria pesada, destruida por las sistemáticas incursiones castrenses, afirmó Basal en una entrevista televisiva.

Desde el alto el fuego, la pasada semana, hemos recuperado unos 150 cuerpos en el enclave costero, reveló.

Este mes, una ONG palestina consideró que de ocho mil a nueve mil palestinos están desaparecidos en la Franja como resultado de la agresión israelí.

El Centro Palestino para las Personas Desaparecidas estimó en un comunicado que la mayoría quedaron sepultadas bajo los escombros o en zonas de concentración militar israelí en el enclave costero.

Tales datos constituyen una tragedia humanitaria que no puede abordarse sin una intervención internacional urgente bajo la supervisión de Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, afirmó.

Al respecto, también pidió a ambas instituciones equipo pesado y de rescate, así como expertos forenses y técnicos de identificación de ADN para participar en la búsqueda de los miles de desaparecidos.

El Centro criticó el silencio de la comunidad internacional ante lo que calificó de catástrofe, lo cual consideró un abandono de los valores humanos más básicos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
