Cero jit, cero carrera de Yadián Martínez en 64 SNB

Por: José Luis López Sado

La Habana.— El estelar derecho Yadián Martínez lanzó hoy juego de cero jit, cero carreras, en el triunfo 3×0 de Huracanes de Mayabeque ante Piratas de la Isla de la Juventud, en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En su Estadio Nelson Fernández, el ídolo de Quivicán trabajó el partido completo a ritmo de cinco ponches, obtuvo su cuarto triunfo de la campaña y se convirtió en el lanzador número 67 que logra esta difícil actuación en series nacionales, primero de la provincia de Mayabeque.

Dennis Laza pegó de 4-3 incluido un doble y Sair Sánchez cargó con el revés, séptimo en lo que va de campaña. Los pineros cometieron cuatro errores y Huracanes le pasó la escoba a Piratas en esta subserie particular.

Además, en su parque Victoria de Girón, Cocodrilos de Matanzas le propinó lechada de 8×0 a dos manos al elenco Cazadores de Artemisa, para afianzarse en la cima de la tabla de posiciones.

El talentoso Silvio Iturralde, este domingo en función de abridor, apenas permitió un jit en 6.0 innings para llegar a cinco victorias e igualar en ese liderazgo con Kevin Hernández (CFG). Y Yosney García tiró sólido relevo de 3.0 entradas al son de un imparable, para acreditarse su cuarto salvamento.

Al bate por los yumurinos, el capitán Eduardo Blanco remolcó tres carreras y José Amaury Noroña conectó un cuadrangular.

Y si de jonrones versa el tema, se pegaron siete en el primer duelo a puro batazo en el Estadio Guillermón Moncada, donde Camagüey se impuso 14×12 al local Santiago de Cuba, que sacó cinco Teammate 190 fuera de los límites en causa perdida.

Por los indómitos hubo vuelacercas de Yordis Perera, Jeison Martínez y tres del letal slugger Yoel Yanqui, que llegó a 13 y con sus seis remolques ya exhibe 45, y por el momento de quedaba como líder en ambos departamentos.

En el segundo juego hubo desquite santiaguero con súper nocaut de 20×6 en seis entradas. Jeison y Yoelquis Guibert impulsaron cuatro carreras cada uno y Yanqui trajo dos más hacia el plato para cerrar este domingo con 47 remolques en el torneo.

En los restantes resultados, Holguín venció 13×5 al monarca exponente Las Tunas, con el sexto salvamento del líder Michel Cabrera e Industriales 2×1 a Sancti Spíritus.

Quedaron suspendidos los dobles juegos previstos entre Villa Clara-Granma y Cienfuegos-Pinar del Río, y sellado el Guantánamo-Ciego de Ávila.