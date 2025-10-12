Cazadores estremecen la cima del béisbol cubano

La Habana.— Los Cazadores de Artemisa volvieron a estremecer la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol al vencer la víspera 7-1 a los líderes Cocodrilos de Matanzas, para acercarse a juego medio de diferencia en el ordenamiento general.

Los discípulos de Yulieski González lograron su decimoctavo triunfo en la temporada para alcanzar en el segundo puesto a las Avispas santiagueras, que hoy sellaron su partido por lluvia en el cuarto episodio cuando perdían 8-7 ante los Toros de Camagüey.

El mal tiempo solo dejó jugar siete entradas en el Victoria de Girón, suficientes para que los Cazadores les ganaran a los locales su tercer partido en la semana y les propinaran su primer revés en una subserie particular.

Osbel Pacheco llevó el peso del ataque con un bambinazo con los ángulos congestionados, para apoyar la labor del talentoso Brander Guevara, quien caminó toda la ruta con nueve ponches para sumar su tercer triunfo.

En el estadio Latinoamericano Industriales se sacudió el polvo de cuatro fracasos consecutivos y doblegó 14-7 a los Gallos de Sancti Spíritus con una producción de 20 incogibles.

Destacaron a la ofensiva Ángel Alfredo Hechavarría con par de remolques oportunos, Roberto Álvarez con un jonrón con dos sacos llenos y Yasiel Santoya, quien compiló de 6-4 con un doble incluido y un trío de empujadas.

Por los derrotados la leyenda Frederich Cepeda conectó el vuelacercas número 380 de su carrera y se convirtió en el segundo pelotero en sobrepasar los mil 500 remolques en el béisbol cubano.

Los Cachorros de Holguín subieron a la sexta plaza al disponer 8-7 de los Leñadores de Las Tunas en el Calixto García, en un partido de altas tensiones.

Yasiel González conectó sus jonrones siete y ocho del campeonato por los ganadores, mientras que Yassel Izaguirre, en tarde perfecta (3-3), se anotó uno en la causa perdida.

Andriuw Válido ganó su primer pleito con un gran relevo de tres entradas en blanco y Rodolfo Díaz salió derrotado al aceptar tres rayitas —una sucia— en tres capítulos de labor.

En el Nelson Fernández los Huracanes de Mayabeque vencieron por cuarta jornada consecutiva a los Piratas de Isla de la Juventud, esta vez con pizarra final de 8-2, para mantenerse en zona clasificatoria.

Yoasán Guillén ligó sencillo y doble para impulsar cuatro carreras, mientras Frank Alonso trajo a tres compañeros a casa con tres imparables

Luis Miguel Vázquez solo permitió una limpia en siete entradas de labor y ganó su tercer juego de la contienda y Yordanis García encajó el revés en una apertura de cinco actos donde soportó siete anotaciones.

Por último, los Tigres de Ciego de Ávila doblegaron 4-3 a los Indios de Guantánamo y les quebraron una racha ganadora de tres partidos.

Randy Álvarez firmó un buen rescate de tres capítulos inmaculados para llevarse el éxito y Yankiel Tamayo sacó los últimos tres outs por la vía del ponche para salvar su tercer partido.

Los partidos Cienfuegos-Pinar del Río y Villa Clara-Granma fueron suspendidos por las inclemencias del tiempo, y mañana estas escuadras jugarán doble cartelera.