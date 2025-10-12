domingo 12 octubre 2025
Celebra San Luis, jornada por la Cultura cubana (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Una apertura llena de cubanía tuvo la jornada por la cultura cubana en San Luis. Poesías, cantos, bailes recorrieron las tradiciones arraigadas en nuestro acervo de la mano de Instructores de arte y promotores culturales.

En el parque Guillermo Moncada, la banda municipal de conciertos deleitó con sus hermosas interpretaciones.

En este municipio hasta el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, están concebidas muchas actividades que tienen al arte con su poder sanador, como protagonista. 

Aquí la dedicatoria es al aniversario 27 del Club del Danzón, ¨Manuel Armero Sánchez¨. Una institución que se presenta constantemente en espacios culturales para seducir con su manera magistral de interpretar nuestro baile nacional.

Durante todo octubre la cultura sanluisera lucirá sus mejores momentos para el disfrute de todos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
