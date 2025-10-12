Celebra San Luis, jornada por la Cultura cubana (+Fotos)

Una apertura llena de cubanía tuvo la jornada por la cultura cubana en San Luis. Poesías, cantos, bailes recorrieron las tradiciones arraigadas en nuestro acervo de la mano de Instructores de arte y promotores culturales.

En el parque Guillermo Moncada, la banda municipal de conciertos deleitó con sus hermosas interpretaciones.

En este municipio hasta el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, están concebidas muchas actividades que tienen al arte con su poder sanador, como protagonista.

Aquí la dedicatoria es al aniversario 27 del Club del Danzón, ¨Manuel Armero Sánchez¨. Una institución que se presenta constantemente en espacios culturales para seducir con su manera magistral de interpretar nuestro baile nacional.

Durante todo octubre la cultura sanluisera lucirá sus mejores momentos para el disfrute de todos.