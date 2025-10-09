jueves 09 octubre 2025
Cazadores con mira bien puesta en la 64 SNB

Picture of JIT
JIT
La tropa de Artemisa se quedó sola en la segunda posición

La Habana.— Cazadores de Artemisa mantuvo su buen ojo en los disparos, venció 9×4 al líder Cocodrilos de Matanzas y se quedó solo en la segunda plaza de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De visita en el estadio Victoria de Girón, la pizarra marcaba empate 4×4 en el décimo acto, cuando la tropa del mentor Yulieski González fabricó racimo decisivo de cinco carreras, inalcanzables para los yumurinos.

Ahí pegaron cuatro jits, incluido doblete de José Antonio Jiménez, para apoyar el triunfo de Leonardo Ocle, que firmó sólido relevo de 3.0 innings a ritmo de un imparable.

Osmel Solano destacó al bate por los artemiseños, al conectar de 4-2 con par de remolques. Yansué Moré sacó la bola fuera de los límites y también fletó dos carreras.

Además de esta sonrisa ante los saurios, Artemisa aprovechó también los fracasos de Santiago de Cuba e Industriales, con los cuales tiene una férrea lucha por los primeros puestos de la campaña.

Toros de Camagüey, también en rol de visitante, contó con otra positiva actuación monticular del zurdo Dariel Góngora y se impuso 8×1 a Avispas santiagueras, en el parque Guillermón Moncada.

Góngora apenas admitió cuatro jits y ponchó a cinco en 6.0 entradas para acreditarse su tercer éxito. Segundo rescate de Félix Guerrero.

Los toros, que pegaron 14 jits y dejaron a 11 corredores en circulación, hicieron ramillete de cuatro carreras en el primer acto, con cinco imparables, incluidos biangulares de Alexander Ayala, Luis González y Leonel Moas, este último mejor hombre al bate: de 5-3, jonrón y tres impulsadas.

En el Estadio Latinoamericano, Gallos de Sancti Spíritus se apoyó en su excelente cuerpo de pitcheo y venció 3×1 a Leones de Industriales.

El abridor y vencedor José Isaías Grandales tiró 7.0 innngs y obtuvo su cuarta victoria y el rescatista Yankiel Mauris tampoco permitió libertades a los felinos y se acreditó el cuarto salvamento. Pavel Hernández, abridor azul, propinó siete ponches para llegar a 46 y reafirmarse como líder del torneo. Frank Herrera cargó con el revés.

En otros resultados, el monarca exponente Leñadores de Las Tunas noqueó 12×1 a Holguín, Guantánamo venció 5×4 a Ciego de Ávila y Mayabeque 5×2 a Isla de la Juventud.

Además, Cienfuegos dejó al campo 5×4 a Pinar del Río y en atractivo duelo de pitcheo, Granma se impuso 1×0 a Villa Clara.

Tras estos resultados lidera Matanzas (20-7), seguido por Artemisa (17-7), Santiago de Cuba (16-8), Industriales (15-9), Las Tunas (15-9), Holguín (16-10), Sancti Spíritus (16-11) y Camagüey (14-12).

A continuación se ubican Mayabeque (13-13), Cienfuegos (12-13), Granma (11-13), Pinar del Río (10-16), Ciego de Ávila (9-15), Villa Clara (7-17), Guantánamo (6-21) e Isla de la Juventud (5-21).

