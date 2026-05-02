Canciller cubano denuncia amenaza de agresión militar de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy la nueva amenaza clara y directa de agresión militar emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller afirmó que, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, se eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera.

«Los cubanos no nos dejamos amedrentar», afirmó Rodríguez Parrilla y recordó que la respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo, bajo la consigna La Patria se defiende.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia cubana responden a las recientes declaraciones de Trump, quien el viernes durante un evento en West Palm Beach, Florida, señaló que «Cuba, la cual tomaremos casi de inmediato».

El mandatario estadounidense sugirió que un portaaviones podría posicionarse frente a las costas de la isla a su regreso del conflicto con Irán, y que la sola demostración de fuerza sería suficiente para provocar la rendición.

Estas declaraciones coincidieron con la firma, el mismo 1 de mayo, de una orden ejecutiva que amplía significativamente las sanciones contra Cuba, dirigidas contra cualquier persona o entidad extranjera que opere en sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros.

La medida también autoriza sanciones secundarias contra bancos internacionales que faciliten transacciones con entidades sancionadas.

Previamente, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se había pronunciado sobre estas nuevas medidas en su cuenta oficial de X.

Hoy, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional, escribió el mandatario.

Díaz-Canel subrayó que nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país y señaló que el bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta.

Por su parte, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del (CCPCC), se sumó al rechazo de las nuevas medidas a través de su cuenta en X y señaló que esa decisión evidencia la pobreza moral y el desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional”.

El dirigente partidista subrayó que este recrudecimiento deliberado del bloqueo contra Cuba no es más que un castigo colectivo contra todo un pueblo y aseguró que estas medidas de presión no doblegarán la dignidad del pueblo cubano, sino que exponen la verdadera naturaleza de una política obsoleta y criminal.

Morales Ojeda destacó que desde cualquier rincón del mundo, se alza la voz contra esta injusticia y reafirmó el compromiso del Partido con el derecho a la autodeterminación, a la paz y al desarrollo. La Patria se defiende, y la conciencia ética de los pueblos libres también, concluyó.

En una declaración emitida este viernes, el Canciller cubano subrayó que no es casualidad que estas medidas fueran anunciadas el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos tomaron las calles para denunciar el bloqueo estadounidense y el asedio energético.

Durante la jornada del Primero de Mayo, más de medio millón de personas en La Habana, encabezadas por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Presidente Díaz-Canel, participaron en el acto central en la Tribuna Antiimperialista José Martí, donde se dio cierre formal al movimiento popular «Mi firma por la Patria», que logró recolectar más de seis millones 300 mil rúbricas de compatriotas en defensa de la soberanía nacional.

Cuba ha mantenido una posición de rechazo a las sanciones unilaterales, considerándolas violatorias del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

«Estados Unidos no tiene derecho a imponer acciones contra Cuba, ni contra ningún tercer país o entidad», ha reiterado el canciller cubano, mientras que el gobierno cubano ha declarado que su modelo socialista no está abierto a negociaciones bajo presión o condiciones hostiles.