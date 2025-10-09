jueves 09 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ama a tus ojos, el llamado en el Día Mundial de la Visión

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Ginebra, 9 oct.— La importancia de cuidar de nuestra salud ocular a cualquier edad centra la jornada global hoy por el Día Mundial de la Visión, que se celebra cada segundo jueves de octubre.

Ama tus ojos es el lema central de la fecha, que lidera la Organización Mundial de la Salud junto a instituciones sanitarias de todo el planeta.

La salud ocular es fundamental para mantener una buena calidad de vida, reflexiona el llamado e insiste en que enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad y las retinopatías son algunas de las principales causas de pérdida de visión en adultos.

El problema es que, en la mayoría de los casos, estas patologías avanzan de forma silenciosa y sin síntomas evidentes en sus primeras fases. Detectarlas a tiempo es clave para evitar daños irreversibles.

La retina y el nervio óptico son estructuras muy sensibles. Una vez dañadas, no se regeneran. Esto significa que la visión perdida por glaucoma, o la retinopatía no puede recuperarse. Sin embargo, los tratamientos actuales sí permiten frenar la progresión de estas enfermedades si se diagnostican en fases iniciales.

Las revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 40 años o en personas con factores de riesgo (antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, tabaquismo, miopía magna), son la mejor herramienta de prevención, resaltan.

También en los niños es muy importante poder detectar precozmente la ambliopía u ojo vago ya que a partir de los 7-8 años ya es muy difícil poder tratarla. En esta edad también es importante corregir estrabismos y detectar trastornos de las habilidades visuales implicadas en el aprendizaje para poder realizar las terapias visuales oportunas que eviten el fracaso escolar por esta causa.

Datos de la Organización Panamericana d la Salud destacan que en nueve países de la región las máximas prevalencias de ceguera y discapacidad visual se presentan en zonas rurales y marginales.

La carga de la ceguera no está distribuida uniformemente en la América Latina y el Caribe, en muchos países es estimado que por cada millón de habitantes existen cinco mil ciegos y 20 mil personas con discapacidad visual, al menos las dos terceras partes es debido a causas tratables como la catarata, defectos refractivos, retinopatía diabética, ceguera infantil, glaucoma, oncocercosis y tracoma.

Destacadas
El Che vive

El Che vive

9 octubre, 2025
Santiago de Cuba: El fuego que nunca se apaga
El país que necesitamos implica compromiso, participación real y control
Celebran en San Luis acto provincial por el aniversario 6to del Consejo Electoral
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios